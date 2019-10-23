Webrazzi Summit 2019

İSTANBUL (AA) - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Dijitalleşme sadece giderleri azaltmak değil, topluma iyilik katmak ve sosyal inovasyon anlamında bize büyük yol açıyor. Akıl ve kalbi birleştirecek altın kelimelerden biri fedakarlık. Teknolojiyi sadece daha iyi kampanyalar yapıp, daha iyi geri dönüş almak için değil, insanın faydasına olacak şekilde geliştirmek, bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.

İnternet ve girişimcilik sektörünün buluşma noktası haline gelen Webrazzi Summit bu yıl da İstanbul'da kapılarını açtı.

Etkinlik kapsamında, alanında uzman kişiler, girişimcilik, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, finansal servisler, girişim sermayesi, melek yatırım, online oyun, mobil uygulamaların etkilerini ve yapılan çalışmaları ele aldı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, etkinlikte "Kurumsal İyilik ve Sosyal İnovasyon" başlıklı konuşmasında, sosyal iyilik konusunda değerlendirmelerde bulundu.