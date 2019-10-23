FİNANS

Webrazzi Summit 2019

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş: - "Dijitalleşme sadece giderleri azaltmak değil, topluma iyilik katmak ve sosyal inovasyon anlamında bize büyük yol açıyor. Akıl ve kalbi birleştirecek altın kelimelerden biri, fedakarlık" - "Teknolojiyi sadece daha iyi kampanyalar yapıp, daha iyi geri dönüş almak için değil, insanın faydasına olacak şekilde geliştirmek, bizim için çok kritik"

İSTANBUL (AA) - Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, "Dijitalleşme sadece giderleri azaltmak değil, topluma iyilik katmak ve sosyal inovasyon anlamında bize büyük yol açıyor. Akıl ve kalbi birleştirecek altın kelimelerden biri fedakarlık. Teknolojiyi sadece daha iyi kampanyalar yapıp, daha iyi geri dönüş almak için değil, insanın faydasına olacak şekilde geliştirmek, bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı.

İnternet ve girişimcilik sektörünün buluşma noktası haline gelen Webrazzi Summit bu yıl da İstanbul'da kapılarını açtı.

Etkinlik kapsamında, alanında uzman kişiler, girişimcilik, dijital pazarlama, sosyal medya, e-ticaret, finansal servisler, girişim sermayesi, melek yatırım, online oyun, mobil uygulamaların etkilerini ve yapılan çalışmaları ele aldı.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, etkinlikte "Kurumsal İyilik ve Sosyal İnovasyon" başlıklı konuşmasında, sosyal iyilik konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada şu an çok değişik olay ve olguların ortaya çıktığına işaret eden Yiş, çatışma, açlık, kaosun her yerde görüldüğünü söyledi.

Yiş, şu an dünyanın 27 yerinde çatışma olduğunu belirterek, sonu başı belli dünyada, çatışmaların, açlığın, kaosun çoğu yerde mevcudiyetini devam ettirdiğini anlattı.

Böyle bir ortamda fedakarlığın önemine dikkati çeken Yiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm bunları aşma yeteneğimiz var. Akıl ve kalp bir araya gelse tüm bunların aşılacağını düşünüyoruz. Dijital inovasyon bu noktada devreye giriyor. Dijitalleşme sadece giderleri azaltmak değil, topluma iyilik katmak ve sosyal inovasyon anlamında bize büyük yol açıyor. Akıl ve kalbi birleştirecek altın kelimelerden biri fedakarlık, biraz fedakar olmalıyız. Gelirimizden, kişisel gelirlerimizden feragat etmek istiyor. Birlikten kuvvet doğar. Markalar olarak da bu fedakarlığı göstermenin yolu var. Özellikle Turkcell gibi teknolojiyi ileriye taşımaya çalışan bir şirket için bu fedakarlığın yeri, insan için teknoloji. Teknolojiyi sadece daha iyi kampanyalar yapıp, daha iyi geri dönüş almak için değil, insanın faydasına olacak şekilde geliştirmek, bizim için çok kritik."

Bu kapsamda Turkcell'in hayata geçirdiği ve sürdürdüğü projeler hakkında bilgi veren Yiş, Engelsiz Eğitim projesi kapsamında 104 okulda atölyeler kurduklarını, engelli öğrencilerin verimli vakit geçirip eğitim gördüklerini dile getirdi.

Yiş, Zeka Gücü projesine çocukların koşarak gittiklerini, burada çocukların akılla kalbi birleştirerek, bu doğrultuda yenilikler hayata geçirdiklerini söyledi.

Hayata geçirdikleri diğer projelerden de bahseden Ömer Barbaros Yiş, projeler kapsamında, çok önemli uygulama ve hizmetlerin ortaya çıktığını aktardı.

Yiş, ihtimalleri kapsamak fikriyle yola devam ettiklerini belirterek, "Turkcell olarak, bütün insanlığımızın, nerede olursa olsun, bir hayalini gerçekleştirmeleri için, onlara vereceğimiz desteğin sorumluluğunu yükleniyoruz. Biz, ihtimalleri daha iyi kapsayarak, çocuklarımıza çok daha güzel bir geleceği, hep beraber, omuz omuza gayret göstererek bırakabiliriz." yorumunu yaptı.

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