WEF, en rekabetçi ülkeleri açıkladı

LONDRA (AA) - Dünya Ekonomi Forumu'nun (WEF) Küresel Rekabet Raporu’na göre, dünyanın en ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisi ABD olarak belirlendi.

Rapora göre, bu yıl küresel rekabet endeksinin ilk 4 sırasında yer alan ülkeler değişmedi. Dünyanın en ekonomik ve teknolojik olarak en rekabetçi ekonomisi 85,6 puanla ABD oldu. Küresel rekabet sıralamasında Singapur 83,5 puanla ikinci, Almanya 82,8 puanla üçüncü ve İsviçre 82,6 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Japonya, küresel rekabet sıralamasında bu yıl 3 sıra yükselerek 82,5 puanla 5'inci sıraya çıkarken, Hollanda 82,4 puanla 6'ncı sıraya geriledi.

Hong Kong, 82,3 puanla bu yıl 7'nci sıradaki yerini korudu. İngiltere ise iki basamak gerileyerek 82 puanla 8'inci sırada yer aldı.

Küresel rekabet sıralamasında bu yıl İsveç, 81,7 puanla 9'uncu sıradaki yerini korurken, Danimarka bir basamak yükselerek 80,6 puanla 10'uncu oldu.

Danimarka'yı, Finlandiya, Kanada, Tayvan, Avustralya, Güney Kore, Norveç, Fransa, Yeni Zelanda, Lüksemburg ve İsrail takip etti.

Türkiye ise bu yıl 3 basamak gerileyerek 61,6 puanla 61. sırada yer aldı.

