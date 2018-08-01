Wells Fargo 2,1 milyar dolar ceza ödeyecek

ABD'nin en büyük ikinci bankası Wells Fargo'nun, konut kredisine (mortgage) dayalı menkul kıymetler (RMBS) kapsamında, yaklaşık 2,1 milyar dolar ceza ödemek için anlaşmaya vardığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Wells Fargo'nun RMBS kapsamında sunduğu kredilerin niteliğini yanlış beyan ettiği iddiasına yer verilirken, bakanlıkla anlaşmaya vardığı ve 2,09 milyar dolar ceza ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Bankanın, sunduğu konut kredilerinde yanıltıcı gelir belgesi kullanıldığının farkında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, Wells Fargo'nun sunduğu kredilerin finansal kurumlar ve yatırımcılar için milyarlarca dolar kayba neden olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaliforniya Kuzey Bölgesi Savcı Vekili Alex G. Tse, ABD'de 2007'de mortgage kriziyle başlayan ve 2008'de ülkenin tüm finansal sistemini etkileyen ekonomik krize işaret ederek, "RMBS endüstrisindeki ihlaller, milyonlarca Amerikalıyı mahveden finansal krize yol açtı." ifadelerini kullandı.