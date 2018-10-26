FİNANS

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 11:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta 50 milyon dolarlık yatırımla ve 500'ü aşkın kişiye sağladığı iş imkanıyla kapılarını açan Westalife AVM'nin yatırım ortakları Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil ve Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner, alışveriş merkezinin kuruluşundan amacına, gelecekteki hedeflerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta 50 milyon dolarlık yatırımla ve 500'ü aşkın kişiye sağladığı iş imkanıyla kapılarını açan Westalife AVM'nin yatırım ortakları Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil ve Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner, alışveriş merkezinin kuruluşundan amacına, gelecekteki hedeflerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin güçlü yatırım şirketleri Kiler GYO ve Canerler Grup tarafından 12 Mayıs 2017'de hizmete açılan Westalife AVM, her geçen gün büyüyen marka ve müşteri potansiyeliyle bölgenin önemli alışveriş merkezlerinden biri haline geldi. Kiler GYO Genel Müdürü Tarık Gürdil, toplamda 18 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip Westalife AVM bünyesinde, 72 dairelik konut alanı ile birlikte karma bir proje olarak hayata geçtiğini anlattı. 5 katlı alışveriş merkezinin, tekstilden, teknolojiye ve markete kadar pek çok ihtiyaca aynı anda cevap verdiğini ifade eden Gürdil, Westalife AVM'nin kentin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi adına önemli bir proje olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:
"Üniversitesi, maden ocağı, limanı ile, ekonomik, ticari ve sosyal hayatın güçlü olduğu Zonguldak’ta yaşayanların yerel-kültürel yaşam tarzlarına ve ihtiyaçlarına yönelik olarak pek çok detay düşünülerek kurgulanan alışveriş merkezimiz, yılın her döneminde sosyal yaşama keyif katacak özel aktivite alanları ve etkinlikleri ile bölgede farklılık yaratıyor. Açıldığı günden bu yana ticari hacmi artarak hizmet vermeye devam eden alışveriş merkezimiz güzel bir ivme yakaladı diyebiliriz. Zonguldaklılar tarafından kısa bir süre içinde benimsenen projemiz, mimari yapısıyla, ferah yaşam alanlarıyla, sunduğu sosyal ve kültürel etkinlikleriyle Zonguldak için yeni bir yaşam merkezi oldu."
'YATIRIMIMIZI ZONGULDAK'A İNANARAK YAPTIK'
Kiler GYO Genel Müdürü Gürdil, Westalife AVM için zaman zaman satılacağı veya kapanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zonguldak'ta güvendikleri için uzun soluklu bir yatırım örneği gösterdiklerini ifade eden Gürdil, "Alışveriş Merkezi yatırımları uzun soluklu yatırımlardır, geri dönüşü için belli bir zaman gerekir. Biz tüm bu süreçler konusunda yeterince tecrübeliyiz. Alışveriş merkezimiz beklediğimiz performansı zaten sergiliyor. Şehirde yaşayanların, bu projede var olanların, çalışanların akıllarına farklı senaryoların gelmesine neden olabilecek herhangi bir gidişat söz konusu değil. 50 milyon dolarlık bir yatırımdan söz ediyoruz. Bu yatırımı Zonguldak’a inanarak yaptık ve geri dönüşünü pozitif anlamda alıyoruz. Yatırımın da ötesinde bu projede 500’den fazla kişiye direkt ya da dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Bu ülkeye ve insanımıza inancımızla istihdam yaratmaya, yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz" dedi.
'GÜN GEÇTİKÇE ZİYARETÇİ SAYIMIZ ARTIYOR'
Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner de 2018 yılının ilk 3 çeyreğinde Westalife AVM'nin performansını değerlendirdi. Westalife AVM'nin ziyaretçi sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Caner, şöyle dedi:
"Alışveriş Merkezimizin toplam cirosunu, AYD’nin açıkladığı perakende ciro endeksi ile karşılaştırdığımız zaman Anadolu’daki alışveriş merkezlerinin ortalaması ile paralel seyrettiği sonucunu veriyor. Bu ivmeyi ciroların yanı sıra ziyaretçi sayılarımızda da gözlemliyoruz. Bölge il ve ilçelerden gelen ziyaretçilerimizle alışveriş merkezimizin toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre artış gösteriyor. Müşterilerimize her şeyden önce güçlü bir mağaza karması vaat ediyoruz. Ziyaretçilerimiz istedikleri ürünleri, kaliteli, nezih, ferah bir ortamda bulma şansına sahipler. Modern insanın günlük telaşının içinde hayatını kolaylaştırmaya yönelik olarak, alışveriş merkezimiz konforlu, güvenli bir alışveriş imkanı sunuyor."
'YÜZDE 90 DOLULUĞA ULAŞTIK'
Alışveriş merkezinin Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarıyla şu anda yüzde 90 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Caner, "Hazır giyimden, kozmetiğe, eğlence alanlarından, ev dekorasyonuna geniş bir yelpazede hizmet veren alışveriş merkezimizde ulusal ve uluslararası pek çok marka yer alıyor. Bizim için tüm müşterilerimiz çok kıymetli, kadınlar, çocuklar, erkekler her kategoriden ziyaretçimize yönelik etkinlik ve projelerimiz söz konusu. Özellikle çocuklu aileler için düzenli olarak çocuk aktiviteleri gerçekleştiriyoruz. Kadınların hafta içi günlerini değerlendirmeleri amacıyla keyifli atölyeler organize ediyoruz. Ziyaretçilerimizin keyifli vakit geçirebilecekleri etkinliklerin yanısıra, alışverişlerini ödüllendirdiğimiz kurgular da sunuyoruz. Araç çekilişlerimizle, anında kazan etkinliklerimizle özel dönemlerin haricinde de sürekli hediye kazanabilecekleri, sürprizlerle karşılaşabilecekleri programlar hazırlıyoruz" dedi.
'ÜLKEMİZİN VE KİRACILARIMIZIN ÇIKARLARINI KORUYORUZ'
Canerler Grup Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Caner, farklı dönemlerde kira sözleşmelerindeki kur oranını sabit tutarak ülkenin ve kiracıların çıkarlarını korumaya dikkat ettiklerini söyleyerek, "Westalife AVM olarak açılıştan bu yana kiracılarımızın yanındayız, bu kapsamda farklı dönemlerde kur sabitleme çalışmaları ile zaten kira faturalarımızı TL olarak kesiyorduk. Ülkemizin ve kiracılarımızın çıkarlarını korumak adına, bundan sonra da kiracılarımızı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Westalife AVM'nin yatırım ortaklarından önemli açıklamalar

PARTNERUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildiUyuşturucu kaçakçılığı için kullanılan 23 uçak ele geçirildi
Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyorKatar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor
Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

İş dünyasına kararname müjdesi! Yakında yayınlanacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni trafik cezaları

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Çalışanlara önemli uyarı! Emeklilik için ocak ayını bekleyin

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Emniyetten 'start-stop' özellikli araçlara ilişkin açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

İndirim kampanyası için el sıkışıp 'Dost düşman alışveriş görsün' dediler

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Katar Havayolları İstanbul'a kabin görevlisi alımına geliyor

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

Hepsiburada, ‘Kargom Burada’ uygulamasını başlattı  

Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

Bitkisel üretim tahminleri tahıllarda yüzde 4.2 düştü

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

Taiwan Cement OYAK Çimento’nun yüzde 40’ın aldı

Garanti’den ekonomiye 355 milyar lira destek

Garanti’den ekonomiye 355 milyar lira destek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.