FİNANS

“Wingie” Rusça dil seçeneğiyle yayında

FİNANS HABERLERİ  | 28.03.2019 10:27 | Son Güncelleme

Enuygun.com, ru.wingie.com ile Rusça konuşulan ülkelerde hizmet vermeye başladı

İSTANBUL (AA)- Uçak bileti sitesi Enuygun.com Almanca, İngilizce, İspanyolca, Arapça dil seçenekleriyle dünya çapında hizmet vermeye başladığı uluslararası markası Wingie’ye “Rusça” dil seçeneğini de ekleyerek bir yeniliğe daha imza attı.

Enuygun.com’dan yapılan açıklamaya göre, “ru.wingie.com”, Rusça konuşulan ülkelerdeki kullanıcıların, farklı uçuş seçeneklerini karşılaştırarak en uygun bileti kolayca satın almalarını sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, “Türkiye’de Enuygun.com ile başladığımız seyahat sitesi yolculuğumuzu, Wingie markasıyla dünyanın farklı ülkelerinde de sürdürüyoruz. Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça seçeneklerinden sonra Wingie’ye Rusça dil seçeneğini de ekledik. Hedefimiz bir Türk markası olarak 2028'e kadar dünyanın en büyük 5 online seyahat şirketi arasına girmek” dedi.

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Enuygun.com Wingie

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