Wings for Life World Run öncesi hazırlık koşusu düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesi Burcu Esmersoy, İstanbul Bebek’te yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir hazırlık koşusu düzenledi.

Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle altıncı kez Türkiye’de koşulacak. Wings for Life World Run, 5 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak.

Vakfın elçilerinden biri olan Burcu Esmersoy, İzmir’in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesi İstanbul Bebek’te bir hazırlık koşusu düzenledi.

No Reason Co., Rundamental ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği Bebek’teki hazırlık koşusunda, yaklaşık 150 kişi toplamda 13 kilometrelik mesafeyi katetmeye çalıştı. Elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run’a kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.