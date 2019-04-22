FİNANS

Wings for Life World Run öncesi hazırlık koşusu düzenlendi

FİNANS HABERLERİ  | 22.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesi Burcu Esmersoy'un, İstanbul Bebek'te düzenlediği hazırlık koşusunda yaklaşık 150 kişi 13 kilometrelik mesafeyi katetmeye çalıştı

İSTANBUL (AA) - Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla 5 Mayıs Pazar günü tüm dünyada aynı anda koşulacak Wings for Life World Run 2019 öncesi Burcu Esmersoy, İstanbul Bebek’te yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir hazırlık koşusu düzenledi.

Wings for Life World Run, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde ve Ford’un desteğiyle altıncı kez Türkiye’de koşulacak. Wings for Life World Run, 5 Mayıs'ta İzmir'de yapılacak.

Vakfın elçilerinden biri olan Burcu Esmersoy, İzmir’in dördüncü kez ev sahipliği yapacağı ve "Koşamayanlar için koş" sloganıyla 12 ülkede aynı anda gerçekleştirilecek Wings for Life World Run öncesi İstanbul Bebek’te bir hazırlık koşusu düzenledi.

No Reason Co., Rundamental ve Runarchy gibi koşu gruplarının yoğun ilgi gösterdiği Bebek’teki hazırlık koşusunda, yaklaşık 150 kişi toplamda 13 kilometrelik mesafeyi katetmeye çalıştı. Elde edilen gelirin tamamının omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalarda kullanılacağı Wings for Life World Run’a kayıtlar www.wingsforlifeworldrun.com adresinde devam ediyor.

Burcu Esmersoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyada binlerce insana umut olan Wings for Life World Run’ın elçilerinden biri olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Wings for Life World Run, tüm dünyada omurilik felci araştırmalarına fon oluşturmak için 6 yıldır düzenleniyor. Bu sene de koşu 5 Mayıs’ta tüm dünya ile aynı zamanda İzmir’de koşulacak. Aynı gün 12 ülkede binlerce insan koşamayanlar için koşacak. İmkanı olan herkesi bu özel koşuya kayıt olmaya ve 5 Mayıs’ta beraber koşmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist''Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy Wings for life World Run

En Çok Okunan Haberler

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Dolarda hareketlilik sürüyor!

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Sezonun ilki gerçekleşti! Dev gemi 620 turistle Kuşadası'na geldi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Yargıtay 'işçi haklı' dedi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

2019 yerel seçim sonuçları

2019 yerel seçim sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

"Her şey dahil" paketinin konsepti değişiyor

'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'

'Hedef, İzmir ve çevresi için 3 milyon turist'

Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı (2)

Tüketici güven endeksi Nisan’da yüzde 6.9 artışla 63.5'e çıktı (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

Yurt dışı üretici fiyatlarında Mart’ta yıllık artış yüzde 32.24 (2)

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

24’üncü İnsan Kaynakları Zirvesi 2-3 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.