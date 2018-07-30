FİNANS

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2018 13:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen 5.

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

İstanbul, 30 Temmuz (DHA) - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında gerçekleştirilen 5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği “Women In Power” Projesi AIESEC İstanbul Asya ve İstanbul Gedik Üniversitesi iş birliği ile başladı. Proje, Türkiye ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Üniversite öğrencileri ve mezunları için sosyal sorumluluk ve profesyonel staj imkânı sunan, dünyanın en büyük gençlik organizasyonu AIESEC’in İstanbul Asya temsilciliği ile İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü iş birliği ile gerçekleştirilen Women In Power Projesi 17 Ağustos’a kadar devam edecek.

Türkiye dâhil 23 farklı ülkeden öğrencinin katılımıyla gerçekleşen Proje kapsamında eşitlik, cinsiyet eşitliği, feminizm, kaçırma, cinsel şiddet gibi farklı konuların ele alındığı atölyeler düzenleniyor. Projede, Türkiye’deki ve dünyadaki kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekmek amaçlanıyor.

Projeyle ilgili bilgi veren İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“İtalya, Çin, İran, Sırbistan, Portekiz, Tunus, Romanya gibi dünyanın farklı coğrafyalarında bulunan ülkelerden gelen gençlerin üniversitemiz çatısı altında yaptığı bu projenin, hem ülkemiz hem de dünya kadınlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekmek adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

“Türk öğrencilerin de katıldığı bu ve bunun gibi çalışmaların, cinsiyet eşitliği konusunda hepimiz için bir umut ışığı olduğu muhakkaktır.”

“Woman in Power” projesi kadınların yaşadığı problemlere dikkat çekecek

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