Workup, 11 başarılı girişimi mezun etti

Bali, İş Bankası'nın girdiği işlerin en temel karakteristiğinin uzun soluklu olması olduğunu belirterek, bankanın kurulduğu günden bu yana finansal olmayan alanlardaki girişimlere de destek olduğunu anlattı.

Programa bugüne kadar 8 binin üzerinde başvuru olduğunu kaydeden Bali, program kapsamında yüz yüze dinlenmiş yüzlerce fikir ve girişimden, kaliteli işlerin hayata geçeceğine inandığını ifade etti.

Girişimcilik, inovasyon ve teknoloji alanlarındaki gelişmeleri yakalamak gerektiğini vurgulayan Bali, İş Bankası’nın, 100 milyon liralık girişim sermayesi yatırım fonu ile seçtikleri girişimlere doğrudan katkıda bulunduğunu aktardı.

Bali, mayıs ayında, bulut teknolojisi içinde çalışan bir insan kaynakları yönetim platformu girişimine 500 bin dolarlık yatırım yaptıkları belirterek, girişimlerde rakamların değil ufukların geniş olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusundan dolayı yılda 800 bin kişinin iş gücüne katıldığına dikkati çeken Bali, ülkede son 10 yılda 7 milyonun üzerinde iş yarattığını kaydetti.

Bali, "Türkiye, kullandığı kaynağın maliyetinden daha yüksek getiri elde ettiği alanlarda fikir ve iş geliştirip büyüyecek. Katma değerli üretimden benim anladığım budur. Bunun kaynağı da bu inisiyatiftir." değerlendirmesinde bulundu.

