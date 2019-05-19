FİNANS

WorldStar 2019'da Türkiye, 22 ödül kazandı

FİNANS HABERLERİ  | 19.05.2019 14:12 | Son Güncelleme

Türkiye, yarışmada en çok ödül alan ikinci ülke oldu

İSTANBUL (AA) - Dünya Ambalaj Örgütünün (WPO) düzenlediği WorldStar 2019 yarışmasında Türkiye, 22 ödüle layık görüldü.

Ambalaj Sanayicileri Derneğinden (ASD) yapılan açıklamaya göre, WPO'nun düzenlediği WorldStar 2019 yarışmasında 22 ödül kazanan Türkiye, bu sonuçla en çok ödül alan ikinci ülke oldu.

Yarışmada, 35 ülke 12 farklı kategoride yarışırken, toplam 319 başvuru yapıldı. En fazla ödül alan 3 ülke 26 ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye ve 21 ödülle Çin olarak sıralandı. Ödül kazanan firmalar, ödüllerini, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen ödül töreninde aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bir önceki yıl 5 ödül alan Türkiye'nin bu yıl ödül sayısını 22'ye çıkardığını, bunun Türk ambalaj sektörü adına çok önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ambalaj sektöründe çok önemli bir ülke olduğunu belirten Sarıbekir, katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümenin devam edeceğini kaydetti.

Sarıbekir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yarışmaya katılan ve ödül kazanan tüm şirketleri tebrik ediyorum. Bu gibi yarışmalardan gelen ödüller, Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendiriyor. Geçen yıl sekizincisi düzenlenen Ambalaj Ay Yıldızları yarışması, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması... Bu yarışmayı, marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. Kazananlar Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonunun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabiliyor."

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