FİNANS

Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi Eylül'de yüzde 4.4 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 08:27 | Son Güncelleme

Küresel ham çelik üretimi Eylül ayında da artışını sürdürdü.

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Küresel ham çelik üretimi Eylül ayında da artışını sürdürdü. WorldSteel verilerine göre, küresel ham çelik üretimi, Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 artışla 151.7 milyon tona, yılın ilk dokuz ayında da yüzde 4.7 artışla 1 milyar 347 milyon tona yükseldi.
WorldSteel verilerine göre, Türkiye'nin Eylül ayı üretimi yüzde 5.9 düşüşle 2.82 milyon tona gerilerken, ilk dokuz aylık üretim yüzde 0.9 artışla 27.98 milyon tona çıktı.
Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre;
- Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in ham çelik üretimi yüzde 7.5 artışla 80.8 milyon tona ulaştı.
- Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 2.4 düşüşle 8.42 milyon tona geriledi.
- Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 2.1 artışla 8.52 milyon tona yükseldi.
- Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya'da ham çelik üretimi yüzde 7.5 artışla 3.78 milyon tona çıktı.
- Rusya'nın üretimi yüzde 1.3 düşüşle 5.91 milyon tona geriledi.
- ABD'nin ham çelik üretimi yüzde 9.0 artışla 7.25 milyon tona yükseldi.
- Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 2.5 artışla 3.03 milyon tona çıktı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldıHalkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı
Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Kadroya geçen taşeron işçiler bu habere dikkat! Kimse bu hakları bilmiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Bakan Varank: Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz

Bakan Varank: Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz

İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?

İYİ Parti'li Ataş: İşçi ücretlerine 'enflasyon farkı' uygulamaya yönelik çalışmanız var mı?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.