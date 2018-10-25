Worldsteel: Küresel ham çelik üretimi Eylül'de yüzde 4.4 arttı

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Küresel ham çelik üretimi Eylül ayında da artışını sürdürdü. WorldSteel verilerine göre, küresel ham çelik üretimi, Eylül'de, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.4 artışla 151.7 milyon tona, yılın ilk dokuz ayında da yüzde 4.7 artışla 1 milyar 347 milyon tona yükseldi.

WorldSteel verilerine göre, Türkiye'nin Eylül ayı üretimi yüzde 5.9 düşüşle 2.82 milyon tona gerilerken, ilk dokuz aylık üretim yüzde 0.9 artışla 27.98 milyon tona çıktı.

Eylül ayında, geçen yılın aynı ayına göre;

- Dünyanın en büyük üreticisi olan Çin'in ham çelik üretimi yüzde 7.5 artışla 80.8 milyon tona ulaştı.

- Japonya'nın ham çelik üretimi yüzde 2.4 düşüşle 8.42 milyon tona geriledi.

- Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 2.1 artışla 8.52 milyon tona yükseldi.

- Avrupa'nın en büyük üreticisi Almanya'da ham çelik üretimi yüzde 7.5 artışla 3.78 milyon tona çıktı.

- Rusya'nın üretimi yüzde 1.3 düşüşle 5.91 milyon tona geriledi.

- ABD'nin ham çelik üretimi yüzde 9.0 artışla 7.25 milyon tona yükseldi.

- Brezilya'nın ham çelik üretimi yüzde 2.5 artışla 3.03 milyon tona çıktı.

