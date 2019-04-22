WP: ABD İran yaptırımlarından muafiyeti kaldırıyor (2)

(Türkiye'nin ithalat verileri ve piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

İstanbul, 22 Nisan (DHA) - ABD'nin İran'ın petrol ithal eden ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetine son verdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Türkiye'nin İran'dan yaptığı petrol ithalatının payı Ocak'ta yüzde 12'yi aştı.

Washington Post gazetesinin köşe yazarı Josh Rogin'in yazısına göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler, İran'dan petrol ithalatını kısa süre içinde durdurmazlarsa, yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar.

Washington Post gazetesinin köşe yazarı Rogin'in, adını açıklamadığı iki ABD Dışişleri Bakanlığı kaynağına dayandırdığı yazısında, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, bugün İran yaptırımları için verilen muafiyetlerin 2 Mayıs itibarıyla sona ereceğine ilişkin bir açıklama yapacağı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bunun kısa süre ardından anlaşmayla yürürlükten kalkan ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları Kasım ayında tekrar başlamıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) verilerine göre, ABD’nin Kasım ayında başlayan İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlardan muafiyet sonrasında, İran'dan yapılan petrol ithalatının payı Ocak'ta yüzde 12'yi aştı.

EPDK verilerine göre, Türkiye'nin İran’dan petrol ithalatı, Aralık ayında 104 bin ton ile yüzde 3.26 pay alırken, Ocak ayında 381 bin 214 tona ve toplam petrol ithalatı içindeki payı da yüzde 12.35 düzeyine yükseldi.

EPDK'nın, petrol ithalatına ilişkin Şubat ve Mart ayları verilerini içeren rapor henüz yayınlanmadı.

Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 2.7 artışla 73.91 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 2.24 artışla 65.5 dolardan işlem görüyor.

