FİNANS

WP-Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 08:46 | Son Güncelleme

Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.

İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.
Washington Post gazetesine konuşan, üst düzey Beyaz Saray yetkilileri, maaşlardan kesilen vergilerle ilgili görüşmelerin ilk aşamalarda olduğunu ve yetkililerin Kongre'yi bir indirimi resmi onaya sevk etmeye karar vermediğini söyledi.
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da Pazartesi günü, "Amerikan halkı için daha fazla vergi indiriminin kesinlikle masada" olduğunu belirtmiş, ancak ücretlerden kesilen vergilerin düşürülmesinin bu aşamada dikkate alınmadığını vurgulamıştı.
Kudlow, ABD ekonomisi için ufukta bir resesyonun görünmediğini savunarak, "Tüketiciler çalışıyorlar. Ücretleri artıyor. Harcıyorlar ve tasarruf ediyorlar" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret danışmanı Peter Navarro da ABD ekonomisindeki "iyi" dinamiklerin yatırımcıları paralarını ABD'ye getirmeleri yönünde cesaretlendirdiğini savundu ve ekledi:
"Dünyadaki en güçlü ekonomiye sahibiz ve para bizim hisse senedi piyasamız için buraya geliyor. Para, bizim tahvil piyasamızdan getiri elde etmek için buraya geliyor."
Milyonlarca ABD çalışanı, yaşlılar için Medicare sağlık sigortası programını ve emekliler için gelir ödemeleri sağlayan sosyal güvenliği finanse etmek için maaşlarından vergi ödüyorlar.

Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise... Hem serveti hem takipçisi artıyor! Onu bu denli vazgeçilmez kılan ise...
RG - Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacakRG - Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak
Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ olduGaranti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Hem yakıt, hem de zaman tasarrufu sağlayacak

Türkiye'nin en eski AVM'si satışa çıkarıldı

Türkiye'nin en eski AVM'si satışa çıkarıldı

Garanti Bankası'nda bayrak değişimi!

Garanti Bankası'nda bayrak değişimi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Trump: Fed faizleri 100 baz puan düşürmeli

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Hazine kira sertifikası ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edecek

Hazine kira sertifikası ve TÜFE'ye endeksli tahvil ihraç edecek

RG - Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak

RG - Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

Garanti BBVA’nın yeni CEO’su Recep Baştuğ oldu

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.