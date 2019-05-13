FİNANS

WRC Şili Rallisi'nin galibi Toyota oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 19:09 | Son Güncelleme

Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan ve ilk kez düzenlenen Şili Rallisi'ni Toyota Gazoo Racing ilk sırada tamamladı

İSTANBUL (AA) - Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan ve ilk kez düzenlenen Şili Rallisi'ni Toyota Gazoo Racing kazandı.

Toyota'nın açıklamasına göre, Toyota Gazoo Racing, Yaris WRC ile yeni bir zafere daha imza attı. Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı yarışı olan ve ilk kez düzenlenen Şili Rallisi, takımlar ve pilotlar için birçok bilinmeyeni beraberinde getirse de Toyota Gazoo Racing yarışı ilk sırada tamamladı.

Yarışın ikinci etabından itibaren liderliği ele geçiren Ott Tanak/Martin Jarveoja ikilisi, yarış sonuna kadar hatasız bir performans ortaya koyarak 23,1 saniye farkla Şili Rallisi'ni kazandı. Tanak, tüm ralli boyunca arkada büyük bir mücadeleye giren diğer iki pilotun baskısını iyi yönetti ve Yaris WRC ile podyumun en üst basamağına çıktı. Bununla birlikte Ott Tanak, rallinin sonundaki Power Stage'yi de en hızlı zamanla tamamlayarak ekstra puanlar aldı ve Pilotlar Şampiyonası'nda liderle olan farkını 10 puana indirdi.

Diğer yandan Tanak'ın takım arkadaşları Jari-Matti Latvala ve Kris Meeke, Power Stage'yi üçüncü ve beşinci sırada tamamladı. Ralli sonunda ise Meeke, bir dakika cezasının ardından yarışı 10. sırada tamamladı. Latvala ise yarışı 11. sırada bitirdi. İlk 6 yarışta 2 galibiyete adını yazdıran Toyota, bu sonuçlarla birlikte Markalar Şampiyonası'nda 29 puan farkla ikinci sırada yer alıyor.

Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da iyi bir performans ortaya koyan ve Şili'de önemli bir galibiyete alan Tanak, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Hata yapmamaya odaklandım ve arkamdaki pilotlar sürekli olarak zorladı. Power Stage'yi de lider tamamlayarak maksimum puanları topladık. Harika bir hafta sonu geçirdik ve bu takım adına, gelecek yarışlarda daha fazla zorlaması için önemli bir motivasyon olacak." ifadelerini kullandı.

Arka arkaya Arjantin ve Şili'de gerçekleştirilen rallilerin ardından Güney Amerika ayağını tamamlayan Toyota, 14 yarışlık takvimin Avrupa kıtası bölümüne geçiş yapacak. Mayıs ayının sonunda başlayacak olan Portekiz Rallisi’ni, İtalya, Finlandiya ve Almanya yarışları izleyecek. Bu yarışların ardından ise Avrupa ayağının bir parçası olan ve 12-15 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Rallisi izleyecek.

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