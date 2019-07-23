FİNANS

WSJ - Apple Intel'in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın alabilir

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Apple, Intel Corp'un akıllı telelfo-modem çipleri üretim birimini 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.

İstanbul, 23 Temmuz (DHA) - Apple, Intel Corp'un akıllı telelfo-modem çipleri üretim birimini 1 milyar dolara satın almak için görüşmeler yürütüyor.
Wall Street Journal'ın, "konuya yakın kaynaklara" dayandırdığı haberine göre, Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir. Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri, patent portföyüyle birlikte 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.
Intel CEO Bob Swan, bir müşteri olarak Apple'ın olmadığı koşullarda, modem işinde bir gelecek görmediklerini söyledi.

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