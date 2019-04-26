Wtech Bilişimde Kızlar Günü’nde kız öğrencilerle teknoloji CEO’larını bir araya getirdi

İstanbul, 26 Nisan (DHA) - Teknolojide Kadın Derneği (Wtech), 25 Nisan Bilişimde Kızlar Günü kapsamında, lise ve üniversitelerden başarılı kız öğrencilerini Türkiye’nin önemli teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bir araya getirerek sektörü tanıttı ve bilişim alanında kariyer yapmaları için motivasyon ve destek verileceğini açıkladı.

Bilim ve teknoloji dünyasında, kadının kendi potansiyelini keşfetmesini, fırsat eşitliği sağlamayı ve toplumsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlayan Wtech, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) inisiyatifi ile her yıl Nisan ayının dördüncü Perşembe günü düzenlenen “Bilişimde Kızlar Günü’nü kutladı.

Dernek aracılığıyla, Boğaziçi, Marmara, Bahçeşehir, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Bilgi, Nişantaşı, Medeniyet ve Beykent Üniversiteleri’nden ve Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TİNK) ve Bahçeşehir Kolejleri’nden bir araya gelen ve bilişim ve teknoloji alanlarına ilgi duyan başarılı genç kızlardan oluşan öğrenci grubu Microsoft Türkiye, Google, Uipath ve Vodafone Türkiye ofislerini ziyaret etti.

Profesyonel alanda rol aldıkları üst düzey yöneticilerle ve şirket CEO’larıyla bir araya gelen öğrenciler, bilişim ve teknoloji sektörüyle ilgili sorular sorma, sektörü daha iyi anlama, yeni teknolojileri öğrenme ve yöneticilerle tanışma fırsatı yakaladılar. Öğrenciler ayrıca, sektördeki kariyer olanaklarını yakından öğrenme şansına da sahip oldular.

Derneğin Kurucu Başkanı Zehra Öney, etkinlik kapsamında yaptığı açılış konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Wtech olarak önceliğimiz teknolojiyi tüketen kadınlar kadar üreten kadınların da sayısını arttırmak ve bu alandaki çeşitliliği sağlamak. Türkiye’de akıllı teknoloji toplumu oluşturmaya destek olmayı amaçlıyoruz. PwC’nin ‘2050’de Dünya’ raporuna göre, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkararak sırasıyla 2030 ve 2050 yıllarında dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 11 ve 12’nci sıralara yükselebilmesi için, genç kızlarımızın teknoloji ile bağlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle Bilişimde Kızlar Gününü sembol alıyor ve sahipleniyor ve bugünkü etkinliklerimiz ile STEM alanında eğitim gören genç kızlarımızın ihtiyaç duydukları, bu alanda onlara yol gösterecek ve gerekli iş bağlantılarını kurabilecekleri bağlantıları yaratıp sektöre erişimlerini arttırmayı hedefliyoruz.” Dedi

Derneğin Eş Başkanı Selen Kocabaş da “Geleceği şekillendirecek bilişim ve teknoloji sektörlerinde genç kızlarımızın da eşit bir biçimde temsil edilebilmeleri için Wtech olarak Bilişimde Kızlar Günü’nü kutluyor ve Bilişimde Kızlar günü toplumsal kalkınma günümüz olsun diyoruz” yorumunu yaptı.

Şirket ziyaretlerinin ilk durağı olan ve Derneğin Kurucu üyeleri arasnda bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Vodafone olarak kız çocuklarının bilim alanındaki eğitimlerine verdikleri öneme dikkat çekti:

“Kız çocuklarının sadece yüzde 35’i STEM konularında ileri eğitim alabiliyor ve çoğu, bu alanda kendini geliştirmek için yeterince teşvik edilmiyor. Vodafone olarak, kariyerine teknoloji sektöründe yön vermek isteyen kız öğrencilerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz.Teknolojide kadının gücünü ve önemini, henüz kariyer seçimini yapmamış, lisede okuyan öğrencilere anlatmak, onları kariyer seçimleri ile ilgili bilgilendirmek, cesaretlendirmek için Teknolojide Kadın Derneği’nin Bilişimde Kızlar Günü vesilesiyle düzenlediği etkinliğin bir parçası olmaktan ve öğrencilerimizi Vodafone Türkiye ofisinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Vodafone olarak, bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyen kadınların ve kız öğrencilerin yanlarında yer almaya devam edeceğiz.”

Ziyaretlerin ikinci durağı olan ve Derneğin Kurucu Üyeleri arasında yer alan UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen de yaptığı konuşmada “Bugün 25’e yakın kızımızı ‘Bilişimde Kızlar Günü’ kapsamında ağırlamaktan gurur duyduk. Naklen yayınlanması gereken bir toplantı oldu ve kızlarımızın teknoloji alanına ilgisi ve sordukları sorular çok etkileyiciydi. Yapay Zekayı derinlemesine tartıştık ve birlikte yeni fikirler ürettik” dedi.

Genç kızları misafir eden ve derneğin Kurucu Üyeleri arasında yer alan Microsoft Türkiye CEO’su Murat Kansu, kız çocuklarının desteklenmesi kapsamında yapılan DigiGirlz etkinlinlerinden bahsetti ve ekledi:

“Kurucularından olduğumuz Wtech’in başarılı faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Bu tip girişimlerin temelindeki anlayışı Microsoft projeleriyle de destekliyoruz. Örneğin, ücretsiz olarak hayata geçirdiğimiz DigiGirlz etkinliklerimizle iki bine yakın kız öğrenciye ulaştık. Kadınların teknoloji alanındaki başarılarını desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz. ‘Teknolojinin Kadın Liderleri Yarışması’nı düzenliyoruz. Bünyemizdeki tüm kadın çalışanlarımızın kendi birimlerinde birer yapay zekâ elçisi haline gelmesi için Yapay Zekâda Kadın Hareketi başlattık.” (Fotoğraflı)

