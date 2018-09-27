WTO dünya ticaret hacmi büyüme tahminlerini düşürdü

İstanbul, 27 Eylül (DHA) - Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 2018 ve 2019 yılları için dünya mal ticareti büyüme tahminlerini Nisan ayında yaptığı tahminlere göre aşağı yönlü revize ettiğini açıkladı.
Buna göre WTO, 2018 yılı için dünya ticaret hacmi büyüme tahminini yüzde 4.4'ten yüzde 3.9'a indirirken, 2019 beklentisini de yüzde 4.0'ten yüzde 3.7'ye düşürdü.
WTO Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Ticarette güçlü büyüme sürerken yapılan bu aşağı yönlü güncelleme, büyük ticaret ortakları arasındaki gerilimleri yansıtıyor" dedi.
Tahminlerle birlikte yapılan açıklamada, Nisan ayından bu yana uygulamaya konan ticareti sınırlayıcı kararların doğrudan ekonomik etkilerinin şu ana kadar ılımlı olduğu, ancak yatırım harcamalarında azalma yoluyla ekonomi üzerinde etki gösterebilecekleri de vurgulandı.
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