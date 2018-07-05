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WTO: G20 ticaret kısıtlamalarını iki katına çıkardı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 20'nci G20 ticaret kısıtlayıcı tedbirleri, önceki inceleme dönemine kıyasla iki katına çıktı.

Elif Varan / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) 20'nci G20 ticaret kısıtlayıcı tedbirleri, önceki inceleme dönemine kıyasla iki katına çıktı.
Raporda ayrıca G20 ekonomilerinin ticaret-kolaylaştırıcı önlemleri uygulamaya devam ettiği ve oranın arttığını da gösteriyor. Ekim 2017 ortasından Mayıs 2018 ortasına kadar olan dönemi kapsıyan raporda şöyle denildi:
"G20 ekonomileri tarafından tarife artışları, daha sıkı gümrük prosedürleri, vergi ihracı ve ihracat vergileri dahil olmak üzere toplam 39 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir uygulandı.
"G20 ekonomilerinin (82.7 milyar $) uyguladığı ticaret kolaylaştırıcı tedbirlerin tahmini ticaret kapsamı, ithalat kısıtlayıcı önlemlerin (74.1 milyar $) tahmini ticaret kapsamını aşmış olmakla birlikte, 2016 yılında bu dönemde rapor edilen ticari teminatın yaklaşık yarısını oluşturuyor."
Raporla ilgili açıklama yapan Genel Direktör Roberto Azevêdo şunları söyledi:
"Bu raporlama döneminden bu yana haftalar içinde ek ticari kısıtlayıcı önlemler açıklandı ve bu nedenle ticari ilişkilerde meydana gelen bozulma burada kaydedilenlerden daha da kötü olabilir.
"Bu devam eden artış, tüm ülkelerde büyüme ve toparlanma için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve bunu ileriye dönük bazı göstergelere yansıttığını görmeye başlıyoruz.
"G20 liderlerini yeni tedbirler uygulamaya koyma ve durumu acilen ortadan kaldırmaya teşvik ediyorum."

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