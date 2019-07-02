FİNANS

WWF-Türkiye'den ekolojik ayak izini düşürenlere “Yeşil Ofis” diploması

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2019 16:40 | Son Güncelleme

WWF-Türkiye'nin “Yeşil Ofis” programına katılan E-güven, ekolojik ayak izini düşürerek, şirket içi kâğıt tüketimini yüzde 53 azalttı ve  WWF-Türkiye kriterlerine uyum sağladı ve “Yeşil Ofis” diploması almaya hak kazandı.

WWF-Türkiye'den ekolojik ayak izini düşürenlere “Yeşil Ofis” diploması

İstanbul, 2 Temmuz (DHA) - WWF-Türkiye'nin “Yeşil Ofis” programına katılan E-güven, ekolojik ayak izini düşürerek, şirket içi kâğıt tüketimini yüzde 53 azalttı ve WWF-Türkiye kriterlerine uyum sağladı ve “Yeşil Ofis” diploması almaya hak kazandı.
WWF-Türkiye'nin Yeşil Ofis programına 2016 yılında dahil olan E-güven, iş yapısını program kapsamında değiştirerek kâğıt tüketimini yüzde 53 azaltırken, ofis içi farkındalık etkinlikleri sayesinde ekolojik ayak izini de hafifletti. 2015’te toplam 67.768 Mwh olan elektrik tüketimini çalışan sayısı artmasına rağmen program sonunda 60.113 Mwh’a düşürdü, toner tüketimini yüzde 56 azalttı. “Yeşil Ofis” olma programı öncesinde yapılan ankette çevre bilinci 70.5 olan şirket çalışanlarının program sonrası düzenli bilgilendirmelerle çevre bilinci yüzde 90.5’e çıktı.
Yaptıkları işin doğası gereği kâğıt tüketimini azalttıklarını ifade eden E-güven Genel Müdürü Can Orhun, “Çevre konusundaki odağımızı; çevreye fayda sağlamak, ağaçların kesilmemesi, doğal kaynakların daha az tüketilmesi, kâğıda olan ihtiyacın en aza indirilmesi ve karbon emisyonunun azaltılması şekillendiriyor. Islak imzalı iş süreçlerini elektronik ortama taşıyarak kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz” dedi. (Fotoğraflı)

PARTNERTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli olduTecavüz iddiasıyla tutuklu bulunuyordu: Tahliye edildi, bir günde emekli oldu
BSH Grubu’nun yeni CEO’su Uwe Raschke olduBSH Grubu’nun yeni CEO’su Uwe Raschke oldu
NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandıracakNN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandıracak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

150 bin liraya çıkarılıyor

150 bin liraya çıkarılıyor

Otomobilde ÖTV ve KDV devam etsin talebi

Otomobilde ÖTV ve KDV devam etsin talebi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Fed’den faiz indirimi ihtimali güçlendi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

“İkinci el araç pazarı ÖTV indiriminin bitmesine hızlı tepki verdi"

BSH Grubu’nun yeni CEO’su Uwe Raschke oldu

BSH Grubu’nun yeni CEO’su Uwe Raschke oldu

NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandıracak

NN Group kömür bağlantılı yatırımlarını 10 yıl içinde sonlandıracak

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 188.63 milyar dolara geriledi

Finans dışı şirketlerin döviz açığı 188.63 milyar dolara geriledi

Kaspersky akıllı ev kontrol cihazında çok sayıda açık keşfetti

Kaspersky akıllı ev kontrol cihazında çok sayıda açık keşfetti

Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı

Mardin'in ata tohumları, Suriyeli mültecileri iş sahibi yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.