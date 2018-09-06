Xi Jinping beş Afrika lideriyle bir araya geldi

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping dün başkent Beijing'de bulunan Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda beş Afrika lideriyle ayrı ayrı görüşmeler yaptı.

Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Xi Jinping, Zimbabve Cumhurbaşkanı Emmerson Mnangagwa ile görüşmesinde, Çin ve Zimbabve'nin daima iyi dostlar, ortaklar ve kardeşler olduklarına işaret etti.

Xi Jinping, bugün ayrıca Sao Tome ve Principe Başbakanı Patrice Trovoada, Gine-Bissau Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ve Cezayir Başbakanı Ahmet Ouyahia ile de ayrı ayrı görüştü.

Zimbabve'nin egemenliği, güvenliği ve kalkınma çıkarlarını korumak için harcadığı çabaları desteklediklerini söyleyen Xi Jinping, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı siyasi güveni pekiştirerek, temel çıkarlarını ilgilendiren konularda birbirlerine destek vermeleri ve devlet yönetimine dair deneyimlerini paylaşmaları gerektiğini söyledi.

Zimbabve'nin kalkınma kapasitesinin artırılmasına yardım sözü veren Xi, iki ülkenin yeni işbirliği alanları keşfetmeleri, küresel meselelerde koordinasyonu yoğunlaştırmaları, böylece gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarını korumalarının önemini vurguladı.

Mnangagwa, görüşmede yaptığı konuşmada, ülkesinin Kuşak ve Yol ile Çin-Afrika İşbirliği Forumu çerçevesinde alınan tedbirlere tüm gücüyle destek sağlayacağına dikkat çekerek, yatırım, finansman, altyapı tesisleri, tarım, telekomünikasyon ve elektrik alanlarında Çin ile işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, aynı gün Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ile de bir araya geldi. Xi, görüşmede Tunus tarafıyla önemli projelerin uygulanmasında koordinasyonu pekiştirmeye, uzay ve turizm gibi alanların yanı sıra önemli bölgesel ve küresel konularda da işbirliğini sağlamlaştırmaya hazır olduklarını belirtti.

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid ise Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in ortaya koyduğu Çin-Afrika kader ortaklığı ve Kuşak ve Yol önerilerini takdirle değerlendirerek ekonomi, yatırım ve turizm alanlarında Çin ile işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

