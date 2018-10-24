FİNANS

Xiaomi Black Shark, n11.com'da satışa açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu Xiaomi Black Shark, 4 bin 39 lira fiyatıyla n11.com'da satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Xiaomi’nin yeni oyun telefonu Black Shark, n11.com’da satışa sunuldu.

n11'den yapılan açıklamaya göre, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin yeni oyun telefonu Black Shark, n11.com’da satışa açıldı.

5,99 inç büyüklüğünde IPS LCD ekrana sahip Xiaomi Black Shark, gücünü Qualcomm Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafıza sahip Xiaomi Black Shark, n11.com’a özel fiyatlarıyla 2 yıl resmi ithalatçı firma garantisi ile satışa sunuluyor.

12 MP + 20 MP çözünürlük sunan çift kamera modülünün yer aldığı Xiaomi Black Shark, f/1,75 diyafram değeriyle ışığın az olduğu ortamlarda dahi yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebiliyor. Önünde ise LED flaş destekli 20 MP’lik kamera taşıyan Black Shark, 4.000 mAh kapasiteli batarya barındırıyor. Black Shark 8 çekirdekli Android 8.0 Oreo işletim sistemiyle geliyor. 128 GB depolama alanına sahip ve 8 GB RAM taşıyan Xiaomi Black Shark, 4 bin 39 TL fiyatıyla n11.com’da satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Black Shark n11

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