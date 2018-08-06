Xiaomi Mi 8 n11.com'da satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Yapay zeka destekli portre fotoğrafçılığıyla fotoğraf deneyimine yeni bir soluk getiren Xiaomi Mi 8, n11.com'da 3 bin 879 liradan satışa sunuldu.

n11.com'un açıklamasına göre, 6.21 inçlik ekranında 2248x1080 piksel çözünürlüğüne sahip Xiaomi Mi 8, 12 MP + 12 MP'lik iki farklı sensör özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

6,21 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekran üzerine kurulan ve gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan Xiaomi Mi 8, çift GPS ve Type-C portuna sahip. 20MP çözünürlüğünde ön kamerası ve özel geliştirdiği gelişmiş yüz tanıma sistemiyle iki farklı versiyondan oluşan Xiaomi Mi 8, 3400mAh batarya taşıyor.

Cihaz tasarım tarafında ise çentikli ekranı, 154.9 x 74.8 x 7.6 mm ölçüleri, 175 gram ağırlığı ve alüminyum kasasıyla da dikkat çekiyor. Kullanıcılarına farklı renk seçenekleri sunan Xiaomi Mi 8 128 GB n11.com'da 3 bin 879 liradan satışa sunuluyor.

