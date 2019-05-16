Xiaomi Mi 9 SE, Hepsiburada'da ön siparişe açıldı

İSTANBUL (AA) - Xiaomi Mi 9 SE 64 GB Türkiye'de yalnızca Hepsiburada'da ön siparişe açıldı.

Xiaomi'nin yeni modeli Mi 9 SE, önce Çin'de sonra Avrupa'da gerçekleştirilen tanıtımın ardından Türkiye'de yalnızca Hepsiburada'da ön siparişe açıldı.

Xiaomi Mi 9 SE telefonların 64 GB modelini 10-19 Mayıs tarihleri arasında Hepsiburada'dan ön sipariş verenler 500 lira değerindeki hediye çekinin sahibi oluyor.

Tek seferde kullanılabilen hediye çeklerinden her müşteri sadece 1 kez yararlanabiliyor. 19 Mayıs dahil olmak üzere Hepsiburada'dan Xiaomi Mi 9 SE 64 GB ( Xiaomi Türkiye Garantili ) alımı yapan müşteriler, 500 liralık hediye çeklerini 11 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında altın hariç dilediği üründe kullanabilecek.

Zarif tasarımıyla büyük beğeni toplayan Mi 9 SE, gerek 6.39 inç Full HD+ AMOLED ekranıyla, gerekse yüksek kalitede fotoğraf çekebilen 20 MP ön kamerası ve üçlü arka kamerasıyla öne çıkıyor.

Ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı ve yüz tanıma özelliği bulunan Mi 9'da 6GB, 8GB ve 12GB RAM ile 64 GB, 128GB ve 256GB depolama alanı seçenekleri sunuluyor.

20 W kablosuz şarj özeliğiyle farklılaşan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi, paketinde bulunan 27W adaptör ile hızlı şarj edilebiliyor.

