FİNANS

Xiaomi Mi 9 Türkiye'de ilk defa Hepsiburada'da

FİNANS HABERLERİ  | 08.04.2019 14:05 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Mi 9, Türkiye'de ilk defa Hepsiburada üzerinden ön siparişle 4 bin 999 TL'den satışa sunuluyor

İSTANBUL (AA) - Xiaomi'nin yeni akıllı telefon modeli Mi 9, Türkiye'de ilk defa Hepsiburada üzerinden ön siparişle satışa sunuldu.

Hepsiburada'nın açıklamasına göre, 6.39 ekran boyutu, 48 MP arka ve 20 MP ön kamerasıyla beğeni toplayan yeni model, 4 bin 999 liradan ön siparişle satışa sunuldu. Mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan akıllı telefonun aksesuarlarında da kaçırılmayacak indirimler sunuluyor.

Xiaomi'nin Türkiye'de satışta olan şarj cihazlarından telefon kılıflarına, akıllı saatlerden sanal gerçeklik gözlüklerine kadar 150'ye yakın ürün çeşidini de müşterilerine ulaştıran Hepsiburada, farklı ödeme alternatifleriyle de müşterilerinin bütçesini rahatlatıyor.

Üstün teknolojisi, modern tasarımı ve kullanım rahatlığı sağlayan özelliklere sahip olan Mi 9, düşük enerji tüketimi yaparak etkili şekilde çalışmayı başaran işlemcisi sayesinde akıllı telefondan maksimum verimlilik almak isteyen kullanıcıların tercihi oluyor.

Her zaman açık ekran özelliğiyle kullanıcılara pratik bir kullanım olanağı sunuyor. Gün ışığında ve karanlıkta ekran görüntüsünü göz için ideal hale getiren ekran, görüntüyü her ortamda net şekilde görebilmeyi sağlıyor ve gözün yorulmasını engelliyor.

Akıllı telefonun ince ve kavisli biçimde dizayn edilmiş olan parlak yüzeyi, kullanım esnasında keyifli bir dokunma hissi meydana gelmesini sağlıyor. Su damlası çentikli kapak tasarımı, kullanıcılar tarafından beğeniyle karşılanıyor.

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