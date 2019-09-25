FİNANS

Xinhua-Çin ABD’den daha fazla tarım ürünü almaya hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Çin ve ABD arasında devam ticaret savaşının son dönemde hafiflemesinin ardından, Çin’in resmi haber ajansı Xinhua Çin’in iyi niyet göstergesi olarak ABD’den daha fazla tarım ürünü alabileceğini belirtti.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Çin ve ABD arasında devam ticaret savaşının son dönemde hafiflemesinin ardından, Çin’in resmi haber ajansı Xinhua Çin’in iyi niyet göstergesi olarak ABD’den daha fazla tarım ürünü alabileceğini belirtti.
Xinhua’da yer alan haberde, ithal edilecek ürünler arasında soya fasülyesi ve domuz etinin de olduğu belirtildi. Bunun yanında söz konusu tarım ürünlerinin sipariş miktarı veya ek gümrük vergilerinden muaf tutulup tutulmayacağı konusunda detay verilmedi.
ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin, iki ülke arasındaki üst düzey ticaret görüşmelerinin Ekim ayında yeniden başlayacağını söylemişti.
ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yayımlanan üç belgeye göre Çin malları geçen yıl getirilen bazı tarifelerden muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında 437 ürün türü bulunuyor bu ürünler arasında Noel ağacı ışıkları, plastik çubuklar, köpek tasmaları, baskılı devre kartları yer alıyor. Söz konusu muafiyet listesi, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi ve Ticaret Bakanlığı tarafından doğrulandı.
Çin ayrıca, ABD'den 5-6 milyon ton soya fasulyesi ithalatı için şirketlere ek tarifelerden muafiyet tanıdı. Bloomberg News'un dün verdiği haberde ABD'den ithal edilecek soya fasulyesi miktarı 2-3 milyon ton olarak ifade edilmişti. Kaynaklara göre Çinli şirketler hali hazırda ABD'den 30 kargo, 1.8 milyon ton soya fasulyesinin alımını gerçekleştirdiler ve bu kargolar Ekim-Aralık döneminde teslim edilecek.
Çin'in ilgili kurumlarından yapılan açıklamada, piyasa ilkeleri ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları uyarınca, ABD'den belirli miktarda soya fasulyesi, domuz eti gibi tarımsal ürünlerin satın alınmasına yönelik desteğin süreceği, Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonu'nun da tarım ürünlerinin ABD'den ithalatı için tarife muafiyeti getireceği açıklandı.
Çin piyasasının büyük potansiyelinin bulunduğu ve ABD'den yüksek kaliteli tarım ürünlerinin ithal edilme olasılığının yüksel olduğu vurgulanan açıklamada, ABD'nin Çin ile aynı yönde çalıştığı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülmesine uygun koşullar yaratılacağı dile getirildi.

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