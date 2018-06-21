FİNANS

Yaani 5 milyon kez indirildi

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 10:24 | Son Güncelleme

Yaani, özel gösterge ekranında Dünya Kupası boyunca, anlık maç durumları, müsabakalardan öne çıkan haberler ve kupaya yönelik özel logo tasarımlarıyla kullanıcıları karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin arama motoru Yaani uygulaması 5 milyon kez indirildi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, müşterilerin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve kullanıcıların internetteki bütün bilgilere erişmesini, merak edilen tüm sorulara yanıt bulmasını kolaylaştıran Yaani, geçen yıl ekim ayında kullanıma sunuldu.

İlk 9 günde 1 milyon indirilme sayısını aşarak bir rekora imza atan, ekim ayından bu yana kullanıcıların yoğun ilgisini gören Türkiye'nin arama motoru Yaani, bir yıllık hedefine 8 ay gibi bir sürede ulaşarak 5 milyon indirilme rakamına ulaştı.

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- Dünya Kupası’nın kalbi Yaani’de atıyor

Kullanıcıların ne aradıklarını ve gündemi yakından takip eden Yaani, dünyanın en büyük futbol organizasyonu 21’inci FIFA Dünya Kupası heyecanına da ortak oluyor. Futbolseverler, şampiyona boyunca anlık maç durumlarını Yaani’den anında öğrenebiliyor. Yaani’nin ana ekranında yer alan özel gösterge ile müsabakalardan öne çıkan haberler ve kupaya yönelik hazırlanan özel logo tasarımları da Dünya Kupası boyunca kullanıcıları karşılıyor.

Türkiye’yle özdeşleşen bir sembol olarak nazar boncuğu ikonu kullanılan Yaani, kullanıcıların aramalarına göre bir süre sonra alışkanlıklarını ve gerçekten ne aramak istediklerini öğreniyor.Daha önce yapılan aramaların benzerleri daha arama yaparken kullanıcıya gösteriliyor. Yaani'nin anadilinin Türkçe olması en önemli özelliklerinden birini oluşturuyor. Türkçe'nin farklı dil bilgisi yapısını anlayabilecek şekilde geliştirilmiş olması ile Yaani, Türkçe aramalarda daha doğru sonuçlar gösteriyor.

- Konumunuza en uygun arama sonuçları

Konum tabanlı arama yapabilmesiyle dikkati çeken Yaani, kullanıcının konumuna göre en yakındaki bölge üzerinden arama sonucu vererek hızlıca sonuca ulaşılmasını sağlıyor.

Kullanıcılar arama yaptıkça öğrenen Yaani, vizyondaki filmleri aratan kullanıcılara, izlemek istedikleri filmlerin kendilerine en yakın hangi sinema salonunda oynadığını ve seans bilgilerini doğrudan gösteriyor. Aynı şekilde yemek yemek için alternatif arayanlar Yaani’den arama yaptıklarında yine kendilerine en yakın restoran ve kafelere, iletişim bilgileri ile birlikte ulaşabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
arama motoru Turkcell Yaani

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