FİNANS

Yaban hayatı kaynaklı kuduza havadan müdahale

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2019 12:13 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 3 yıl boyunca toplam 27 milyon aşılı yemi havadan doğal yaşam alanlarına bırakacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 3 yıl boyunca toplam 27 milyon aşılı yemi havadan doğal yaşam alanlarına bırakacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 19 Eylül'de başlattıkları "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesiyle yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere havadan aşılama çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Kuduz hastalığının Türkiye ve çevre ülkelerde yaygın olarak görülebildiğini belirten Pakdemirli, son yıllarda yürütülen yoğun aşılama çalışmalarıyla hastalıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Pakdemirli, Türkiye'de köpek kaynaklı kuduz hastalığının Trakya ve Orta Anadolu'nun bazı illeri hariç diğer bölgelerde, tilki kaynaklı kuduz hastalığının ise Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde rastlandığını bildirdi.

Yaban hayatının şehirlerle daha içli dışlı olması nedeniyle sokak köpeklerinden tilkilere bulaşan hastalığın, tilkiler arasındaki varlığını sürekli kıldığın belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yaban hayatında kuduz hastalığıyla etkin mücadele amacıyla 3 yıllık yeni bir aşılama programı başlattık. Proje kapsamında yılda iki kez olmak üzere toplam altı dönem aşılama çalışması yürüteceğiz. Her bir dönemde 4,5 milyon, toplamda 27 milyon aşılı yemi hastalığın yoğun olarak görüldüğü 225 bin kilometrekarelik ormanlık ve kırsal alana havadan bırakacağız."

- "2018'de 531 bin 787 kedi ve köpek aşılandı"

Ormanlık ve kırsal alanların yanı sıra kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında geçen yıl ülkesel aşılama programı çerçevesinde 531 bin 787 kedi ve köpeği aşıladıklarını aktaran Pakdemirli, ayrıca yerel yönetimlere de aşı desteği verdiklerini belirtti.

Bakan Pakdemirli, diğer taraftan ülke çapında meydana gelen bütün ısırık vakalarını dikkatle takip ettiklerine işaret ederek, şüpheli vakalarda gerekli numuneleri alarak en seri şekilde ilgili laboratuvara ulaştırdıklarını ve hastalık çıkması halinde gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

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