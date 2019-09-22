Yaban hayatı kaynaklı kuduza havadan müdahale

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığıyla mücadele kapsamında 3 yıl boyunca toplam 27 milyon aşılı yemi havadan doğal yaşam alanlarına bırakacaklarını bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, 19 Eylül'de başlattıkları "Türkiye'de Kuduz Hastalığına Karşı Oral Aşı Temini" projesiyle yaban hayatı kaynaklı kuduz hastalığının görüldüğü ormanlık ve kırsal alanlara 3 yıl süreyle, yılda iki kez olmak üzere havadan aşılama çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Kuduz hastalığının Türkiye ve çevre ülkelerde yaygın olarak görülebildiğini belirten Pakdemirli, son yıllarda yürütülen yoğun aşılama çalışmalarıyla hastalıkla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Pakdemirli, Türkiye'de köpek kaynaklı kuduz hastalığının Trakya ve Orta Anadolu'nun bazı illeri hariç diğer bölgelerde, tilki kaynaklı kuduz hastalığının ise Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın başta olmak üzere Ege Bölgesi, Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki bazı illerde rastlandığını bildirdi.