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Yabancı ekonomistler de TCMB'den faiz indirimi bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 11:16 | Son Güncelleme

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys: - "TCMB, bu haftaki toplantısında politika faizinde en az 200 baz puanlık bir indirime gidebilir" - Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey: - "Banka, 250 baz puanlık bir indirime gidebilir. Yıl sonuna kadar da 800 baz puanlık bir indirim gerçekleşebilir"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimine gitmesini bekliyor.

TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararı, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ekonomistler, TCMB'nin faizlerde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Murat Uysal başkanlığında ilk PPK toplantısını gerçekleştirecek TCMB'nin karar metninde yer alacak iletişim ve gelecek dönem faiz politikasına ilişkin beklentiler de piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, yarınki toplantısında en az 200-250 baz puanlık faiz indirimine gideceği, yıl sonuna doğru da bu genişlemeci politikada daha agresif adımlar atacağı öngörüsünde bulunuyor.

- "En emniyetli seçenek, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Çetinkaya'nın yerine Murat Uysal'ın gelmesinin ardından piyasada eğilimin "kesin bir şekilde faiz indirimi" lehine doğru değişim gösterdiğini kaydetti.

Enflasyondaki olumlu trend, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın ifadeleri dikkate alındığında TCMB'nin, bu haftaki toplantısında politika faizinde en az 200 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulunan Matys, 400-600 baz puan arasında bir indirimin de olabileceğini söyledi.

400-600 baz puan civarındaki indirimin TL'deki istikrarı bozabileceğini iddia eden Matys, bunun enflasyon baskılarını tekrar canlandırabileceğini ve tüketicilerle şirketler arasındaki hassasiyete zarar verebileceğini söyledi.

Matys, en emniyetli seçeneğin, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi olacağını vurguladı.

- "TCMB, 250 baz puanlık bir indirime gidebilir"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin faizlerde agresif indirimlere başlayacağını belirterek, bu haftaki toplantıda faiz indiriminin olacağını ve bundan sonraki aylarda da parasal gevşemede agresif adımlar atılacağını söyledi.

Bankanın faiz indirimlerine başlayacağı meselesinin son haftalarda güç kazandığını ifade eden Tuvey, enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ekonomideki ılımlı iyileşmenin de faiz indirimini desteklediğini kaydetti.

Tuvey, diğer önde gelen merkez bankalarının da giderek artan bir "güvercin" ton kullandığını aktararak, daha önce 100 baz puanlık bir indirim beklediğini ancak TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarından sonra bankanın 250 baz puanlık bir indirime gidebileceğini söyledi. Tuvey, faizlerde yıl sonuna kadar da 800 baz puanlık bir indirim gerçekleşebileceğini vurguladı.

TCMB, 12 Haziran'daki PPK toplantısında, politika faizini yüzde 24 düzeyinde sabit bırakmıştı.

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