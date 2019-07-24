Yabancı ekonomistler de TCMB'den faiz indirimi bekliyor

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Başkanlığı'na Murat Çetinkaya'nın yerine Murat Uysal'ın gelmesinin ardından piyasada eğilimin "kesin bir şekilde faiz indirimi" lehine doğru değişim gösterdiğini kaydetti.

- "En emniyetli seçenek, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi"

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin, yarınki toplantısında en az 200-250 baz puanlık faiz indirimine gideceği, yıl sonuna doğru da bu genişlemeci politikada daha agresif adımlar atacağı öngörüsünde bulunuyor.

Murat Uysal başkanlığında ilk PPK toplantısını gerçekleştirecek TCMB'nin karar metninde yer alacak iletişim ve gelecek dönem faiz politikasına ilişkin beklentiler de piyasalar tarafından merakla bekleniyor.

TCMB'nin yarın açıklayacağı faiz kararı, piyasaların odak noktasında bulunuyor. Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ekonomistler, TCMB'nin faizlerde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Enflasyondaki olumlu trend, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TCMB Başkanı Murat Uysal'ın ifadeleri dikkate alındığında TCMB'nin, bu haftaki toplantısında politika faizinde en az 200 baz puan indirime gidebileceği öngörüsünde bulunan Matys, 400-600 baz puan arasında bir indirimin de olabileceğini söyledi.

400-600 baz puan civarındaki indirimin TL'deki istikrarı bozabileceğini iddia eden Matys, bunun enflasyon baskılarını tekrar canlandırabileceğini ve tüketicilerle şirketler arasındaki hassasiyete zarar verebileceğini söyledi.

Matys, en emniyetli seçeneğin, beklentiler doğrultusunda bir faiz indirimi olacağını vurguladı.

- "TCMB, 250 baz puanlık bir indirime gidebilir"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin faizlerde agresif indirimlere başlayacağını belirterek, bu haftaki toplantıda faiz indiriminin olacağını ve bundan sonraki aylarda da parasal gevşemede agresif adımlar atılacağını söyledi.

Bankanın faiz indirimlerine başlayacağı meselesinin son haftalarda güç kazandığını ifade eden Tuvey, enflasyonun son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini, ekonomideki ılımlı iyileşmenin de faiz indirimini desteklediğini kaydetti.