Yabancı ekonomistler, TCMB'den faiz indirimi bekliyor

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,75'e çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin bu haftaki toplantısında politika faizinde 250 - 300 baz puan civarında bir indirim bekliyor. TL'nin dolar karşısındaki performansı ve enflasyondaki düşüşün TCMB'nin faiz indirimine gitmesini sağlayacak önemli etkenler arasında olduğunu söyleyen analistler, yıl sonuna doğru politika faizinin daha aşağı seviyelere çekilebileceğine dikkati çekti.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu Toplantısında politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,75'e çekebileceği öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin TL'deki istikrar ve enflasyondaki düşüşten dolayı genişlemeci para politikası uygulayabileceğini aktaran Rendell, enflasyonun ileriki birkaç ay düşüş kaydedebileceğini dile getirdi.