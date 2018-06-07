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Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 15:55 | Son Güncelleme

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Matys: -"TCMB'nin politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarması, TL'ye daha sağlam destek sağlayacak güçlü şahin bir sinyal oldu" - Berenberg Ekonomisti Hungerland: - (TCMB'nin faiz artırması) "Kararın etkileri için beklenmesi gerek"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarmasının TL'ye daha sağlam destek sağlayacak güçlü şahin bir sinyal olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltilmesine karar verdi.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, PPK'nın, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplandığı bildirildi.

Duyuruda, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyette dengelenme eğilimine işaret ederek, "Dış talep gücünü korurken iç talep daha ılımlı seyretmektedir. Enflasyondaki yükselişte temelde maliyet yönlü gelişmeler etkili olmaktadır. Bununla birlikte, fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkati çekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 125 baz puan artırarak yüzde 17,75'e çıkarmasının TL'ye daha sağlam destek sağlayacak güçlü şahin bir sinyal olduğunu belirtti.

Matys, bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin 125 baz puan artırılmasının beklentilerinin üzerinde olduğunu ifade etti.

-"24 Haziran seçimlerinden sonra yüksek enflasyon ve cari açığa değinmenin Türkiye için hayati derecede önem taşıyor"

Bugünkü toplantının Merkez Bankasının değer kaybeden TL'den kaynaklanan enflasyon baskılarını önlemeye sağlam bir bağlılık göstererek kredibilitesini geri kazanma konusunda önemli bir fırsat olduğunu savunduklarını aktaran Matys, 24 Haziran seçimlerinden sonra yüksek enflasyon ve cari açığa değinmenin Türkiye için hayati derecede önem taşıdığını dile getirdi.

Berenberg Ekonomisti Wolf-Fabian Hungerland da TCMB'nin faiz artışına gitmesinin iyi bir haber olduğunu belirtti. Hungerland, kararın etkileri için beklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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