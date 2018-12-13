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Yabancı ekonomistler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 15:54 | Son Güncelleme

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys: -"TCMB'nin faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamada sıkı para politikası konusunda "kararlılıkla" ifadesini kaldırması piyasalarda olası bir erken faiz indirimi olarak algılanabilir" - Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey: -"TCMB, 2019'un sonuna kadar politika faizini yüzde 20'ye düşürebilir"

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına ilişkin yaptığı açıklamada sıkı para politikası konusunda "kararlılıkla" ifadesini kaldırmasının piyasalarda olası bir erken faiz indirimi olarak algılanabileceğini belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24'te sabit tuttu. Dış talebin gücünü korumakla birlikte finansal koşullardaki sıkılaşmanın da etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın devam ettiği belirtilen TCMB duyurusunda, "İthal girdi maliyetleri ve iç talep gelişmelerine bağlı olarak enflasyon görünümünde bir miktar iyileşme gözlenmekle birlikte fiyat istikrarına yönelik riskler devam etmektedir. Bu çerçevede kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys, ilk bakışta TCMB'nin politika faizini beklendiği gibi değiştirmediğini ifade etti. İlk bakışta bankanın bu ayki açıklamasıyla ekim ayında yaptığı açıklama arasında önemli bir fark olmadığını aktaran Matys, sıkı para politikasının korunacağına dair ifadenin yer aldığını vurguladı ve açıklamada "kararlılıkla" ifadesinin kaldırıldığını kaydetti.

Matys, TCMB'nin sıkı para politikası konusunda "kararlılıkla" ifadesini kaldırmasının piyasalarda olası bir erken faiz indirimi olarak algılanabileceğini belirtti.

-"Politika faiz oranı belli bir süre daha aynı seviyede kalacak"

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio da TCMB'nin kararının beklendiğini ve sürpriz olmadığını ifade etti. Politika faiz oranının belli bir süre daha aynı seviyede kalacağını aktaran Maggio, "Kurul, enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir" açıklamasında "kararlılıkla" ifadesinin kaldırılmasının TCMB'nin bu ay ki açıklamasını ekim ayındaki açıklamasına göre biraz daha şahin hale getirdiğini dile getirdi.

Maggio, bankanın ilave parasal sıkılaşma yapılabileceğine dair yaptığı açıklamanın piyasaları sakin tutacağını ve TL'deki istikrarı koruyacağını söyledi.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise TCMB'nin 2019'un başlarında yapacağı faiz indirimleri için hazırlık yaptığını belirtti. TL'nin değer kazanması ve petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte enflasyonda gerileme olduğunu vurgulayan Tuvey, TCMB'nin doğal olarak enflasyonun gerileyeceği konusunda cesaret kazanacağını ifade etti.

Tuvey, TCMB'nin 2019'un sonuna kadar politika faizini yüzde 20'ye düşüreceği öngörüsünde bulundu.

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