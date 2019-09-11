Yabancı emekliler, otelde tatil yerine konut alıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'de yabancılara 250 bin dolar karşılığında vatandaşlık hakkı tanınması, konut satışında geçen yılın son çeyreğinden itibaren büyük artışa yol açtı. Özellikle emekli yabancılar Antalya'da otelde bir hafta tatil yerine konut alarak yaz boyu tatil imkanı buluyor.

Türkiye genelinde son 7 yılda yabancılara konut satış rakamlarına bakıldığında 2019'da turizmde olduğu gibi konut satışlarında da ciddi artış yaşandı. 2013 yılında 12 bin 181 olan yabancıya konut satışı, 2019'un 7 aylık döneminde 24 bin 144'e ulaştı ve 2018 yılının 12 aylık toplam satışı haricindeki tüm yılların toplamını geride bıraktı.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) üyesi Helmann Consturaction firması Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, Antalya'da bu yıl sonu itibarıyla yabancılara konut satış rakamlarında, tıpkı turist sayılarında olduğu gibi tüm yılların en yüksek rakamına ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

Antalya'nın Türkiye'nin en önemli turizm merkezi olduğuna işaret eden Selman Özgün, 250 bin dolara vatandaşlık hakkı tanınması sonrasında özellikle de yabancı emeklilerin otelde tatil yapmak yerine, yazlık konut satın alarak hem yaz boyunca Antalya'da yaşamayı tercih ettiğini hem de vatandaşlık hakkı kazandığını kaydetti.