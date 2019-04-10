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Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 13:12 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanması sonrası büyük ve küçük ölçekli Türk işletmelerin işe alım ilanları hız kazanırken, İstanbul'a sefer sayılarını artırması beklenen yabancı havayolu şirketleri de Türkiye'de kadrolarına yeni çalışanlar katacak.Yabancı havayolu şirketleri birbiri ardına personel alımıyla ilgili ilanlara çıktı.

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

Gökhan Artan / İstanbul, 10 Nisan (DHA)- İstanbul Havalimanı'na taşınmanın tamamlanması sonrası büyük ve küçük ölçekli Türk işletmelerin işe alım ilanları hız kazanırken, İstanbul'a sefer sayılarını artırması beklenen yabancı havayolu şirketleri de Türkiye'de kadrolarına yeni çalışanlar katacak.Yabancı havayolu şirketleri birbiri ardına personel alımıyla ilgili ilanlara çıktı.

Tarihi taşınma sonrası yolcu sayısının daha da artacağı İstanbul Havalimanı'nda yer alan büyük ve küçük ölçekli işletmeler daha çok personele ihtiyaç duyunca işe alım ilanına çıktı.Havalimanında en çok mağazalar ile yiyecek içecek noktaları için personel aranırken, Türkiye'ye uçan yabancı havayolu şirketleri de yeni personel alımıyla ilgili ilana çıktı. Yabancı havayolu şirketlerinin, kapasite sorunu olmadığı için İstanbul Havalimanı'na daha çok uçuş yapması bekleniyor. Özellikle bazı yabancı havayolu şirketleri dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus 380'lerle de sefer yapacak. Bunun yanı sıra ilk defa İstanbul'a uçuş yapacak olan havayolu şirketleri de olacak.

İSTANBUL'A SEFER SAYILARI ARTACAK

Türkiye uçuşlarında sefer sayılarını ve uçak tiplerini büyütmeyi planlayan yabancı havayolu şirketleri Türkiye'de kadrolarına yeni personeller katacak. Son dönemde Türkiye'de büyüme trendini sürdüren Doha merkezli Katar Havayolları da İstanbul için personel alımı ilanı yayınladı. Katar Havayolları, İstanbul için işe alım uzmanı, kıdemli satış destek temsilcisi, kargo satış ve servis sorumlusu arıyor. Alman Lufthansa Havayolları ise müşteri hizmetleri danışmanı alımıyla ilgili ilana çıktı. İş başvurularının yapıldığı web sitelerinde İstanbul Havalimanı için çok sayıda ilan yer alıyor. İstanbul Havalimanı başlangıçta 100 bin kişiye, tüm etapları tamamlandığında ise 225 bin kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.(Fotoğraflı)

Yabancı havayolu şirketleri de İstanbul için personel arayışlarına hız verdi

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