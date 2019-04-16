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Yabancı kartlarla yurt içinde 11 milyar TL ödeme yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 10:18 | Son Güncelleme

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 11 milyar TL ödeme gerçekleşti - Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 78,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre yabancı kartlarla yılın ilk çeyreğinde yurt içinde 11 milyar TL ödeme yapıldı.

BKM, mart ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Buna göre mart ayı sonunda Türkiye’de 66,7 milyon adet kredi kartı ve 151,5 milyon adet banka kartı bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 5'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13'lük artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile mart ayında toplam 78,3 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 68,3 milyar TL’si kredi kartlarıyla ödenirken, 10 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 38 olurken, kredi kartıyla ödemelerde ise bu oran yüzde 20 olarak gerçekleşti. Toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 22 oldu.

- Yabancı kartlarla ödeme yüzde 85 arttı

BKM verilerine göre ilk çeyrekte yabancı kartlarla yurt içinde toplam 11 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Buna göre önceki yılın aynı döneminde 6 milyar TL olan kartlı ödeme tutarıyla kıyaslandığında, yüzde 85 büyümeyle son yıllardaki en büyük artışın gerçekleştiği görüldü. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarı ise 584 TL'den 720 TL'ye çıktı.

2018 yılının ilk çeyreğiyle kıyaslandığında yabancı kartlarla yapılan ödeme tutarında en fazla artış yüzde 135 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleşti. Elektronik eşya sektörü yüzde 120, sağlık ürünleri/kozmetik sektörü yüzde 95, giyim ve aksesuar sektörü yüzde 87 ve hava yolları sektörü yüzde 80 artışla en fazla büyüme görülen diğer sektörler arasında yer aldı.

Turizmde yaz dönemi tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde seyahat acenteleri ve hava yolları sektörlerinde görülen artışlar, yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla rezervasyon yaptırdığına işaret ediyor.

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BKM kartlı ödeme yabancı kartlar

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