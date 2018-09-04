İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Başarı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, "Türk halkının kendi ürününe güvenip desteklemesi, arkasında durması gerekiyor. Yabancı marka merakından vazgeçmeliyiz." dedi. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı telefon fiyatlarının, markasından dolayı "uçuk" olduğunu, paranın çok büyük bir bölümünün markaya verildiğini söyledi. Yıldız, "Bu yüzden maliyetin üzerine çok makul bir kar payıyla sattığınız zaman çok bilinen telefon markalarının aynı özelliklerinde bir telefonu, makul bir fiyatla satışa sunabiliyorsunuz." dedi. Akıllı telefonlarda kalite ve özelliklerin bulunmak zorunda olduğunu vurgulayan Yıldız, "Onun üzerine telefon fiyatı uygun olduğu zaman tercih edilmemeniz için hiçbir sebep yok. Bunun çok güzel örnekleri var. Hindistan'da yerli markalar, orada pazarı tamamen kapatmış durumda." ifadelerini kullandı. \ - "Türkiye, çevre ülkelere Türk malı telefon rahatlıkla satabilir" Ferda Yıldız, mobil telefonlarda yerli üretici sayısının çok fazla olmadığını, pazar payının yüzde 15'in altında bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Esasında bunun büyümemesi için hiçbir sebep yok. Buradaki en önemli olay stratejik karar... 1960'larda otomobil sektöründe yüzde 5-10'larda başlayan montaj işçiliği, bugün Türkiye'nin gurur duyacağı bir noktaya geldi. Aynı şekilde biz bunu savunma sanayisinde de geliştirdik. Türkiye için elektronik sektörü bir değer ifade ediyorsa, stratejik bir sektör ise, Türkiye'nin, bu telefonların montajını değil, bu telefonların içine konulan entegre devrelerden piline, ekranına kadar diğer bileşenleriyle bu ülkede üretecek bir sistemi kurması gerekir. Hayatta hiç bir şey için geç değil. Yeterli para ve zaman harcandıktan sonra hemen hemen her şeyi yapmak mümkün. Mühim olan bunu sadece Türkiye pazarı için yapmak da değil. Esas olan, yurt dışına satılabilir bir noktaya getirmek. Türkiye, çevre ülkelere Türk malı telefon rahatlıkla satabilir. Mühim olan, yerli telefon yapabilmek için devletin bir makro plan yapıp, strateji tespit edip gerekli destekleri sağlaması... Çin bunu çok güzel yapıyor. Görülen ve görülmeyen destekler halinde Çin, sektörü destekliyor. Her ülke, kendi firmalarını öne çıkarmak için görülen ve görülmeyen destekler veriyor. Türkiye'nin de bunu yapması lazım. Bence bu desteklerde en önemli nokta, iç pazardaki satışı artırmak için mobil telefon operatörlerimizin yerli firmalara belli kontenjanlar ayırması... Çünkü kampanyalar yapılıyor. Bu kampanyalarda belli adedin yerli üreticilerden gelmesi sağlanabilir. Bunun dışında ÖTV diye bir kalem var. Bu kalem Türk firmalarına uygulanmayabilir."

\ - "Akıllı telefon fiyatları 8-10 bin liraya ulaşacak" Başarı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Yıldız, dünyayı yeniden keşfetmek istemediklerini belirterek, "Dünyada şu anda pazar lideri olan iPhone ve Samsung gibi firmalar var. Kendimiz bir şey yapana kadar onların aştığı, getirdiği trendleri takip ederek, aynı özelliklere sahip telefonları marka bilinirliğimiz olmadığından dolayı yarı fiyatına, 3'te bir fiyatına yapıyoruz." dedi. Akıllı telefon fiyatlarının 8-10 bin liraya ulaşacağını bildiren Yıldız, "Bunlar kolay rakamlar değil. Dolayısıyla insanlar ister istemez markaya göre alım yapmaktansa o markanın içerdiği özellikleri içeren yerli malı telefonları tercih edebilir. Türk halkının kendi ürününe öz güven duyması gerekiyor. Bizde çok fazla yabancı merakı var." şeklinde konuştu. Verilen bilgiye göre, Nokia, Samsung ve LG gibi markaları Türkiye pazarına kazandıran ve pazar paylarının yükselmesinde etkin rol oynayan Başarı Holding, Alacatel, Kenwood, Siemens, BenQ, Philips, Sony ve Vestel'in de Türkiye distribütörlüğünü yaptı.