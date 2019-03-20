Yabancı markada tescil atağı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye, geçen yıl da Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesi olma unvanını sürdürdü. Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) bir yılda tescillen yabancı marka sayısı yüzde 195 artışla 24 bin 85'e ulaştı.

AA muhabirinin, TÜRKPATENT Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, kuruma geçen yıl 120 bin 8 adet marka başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 105 bin 996'sı tescil edildi.

Tescillerin 81 bin 911'i yerli, 24 bin 85'i ise yabancı markalar için yapıldı. 2017'de 77 bin 394 yerli marka, 8 bin 179 yabancı marka tescillenmişti. Böylece geçen yıl yabancı marka tescil sayısı yüzde 195 artış gösterdi.

- Yabancı patent başvuruları da arttı

Kuruma geçen yıl 7 bin 349'u yerli, 11 bin 155'i yabancı olmak üzere 18 bin 504 patent başvurusu yapıldı.

Yerli patent başvurusu 2017'ye göre yüzde 14,8 azalarak 8 bin 625'ten 7 bin 349'a geriledi. Yabancı patent başvuru sayısı ise yüzde 4,6 artışla 10 bin 658'den 11 bin 155'e yükseldi. Toplam patent başvuru sayısı 2017 yılına kıyasla yüzde 4,2 azaldı. Önceki yıl bu sayı 19 bin 283 idi.