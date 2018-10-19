Yabancı öğrenciler Türkiye'ye 34 milyon avro kazandırdı

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Akar, son dönemde Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerle ilgilenen ülkeler hakkında bilgi verdi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı kapsamında çok sayıda ülkeden öğrenci ve üniversitelerin Türkiye'ye gelip fuara katılım sağladığını bildiren Akar, bu kapsamda Güney Kore üniversitelerinde yaşanan hareketliliğe işaret etti.

Akar, Güney Kore üniversitelerinin Türkiye'ye çıkarma yaptığını, köklü bağlara sahip olan iki ülkenin iş birliğinin eğitim alanında da geliştiğini aktararak şunları söyledi:

"Güney Kore yolladığı devlet kademesindeki kapsamlı heyeti ile eğitim alanındaki ilişkileri de güçlendirmek istiyor. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük yurt dışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı eğitim Fuarlarına katılacak olan Güney Kore, Türk öğrencilere özel burslar ve uygun fiyatlı eğitimlerle iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini artırmak istiyor.