FİNANS

Yabancı öğrenciler Türkiye'ye 34 milyon avro kazandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar: - "Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, "Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye'ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi." dedi.

AA muhabirine açıklama yapan IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Akar, son dönemde Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler ve Türk öğrencilerle ilgilenen ülkeler hakkında bilgi verdi.

IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı kapsamında çok sayıda ülkeden öğrenci ve üniversitelerin Türkiye'ye gelip fuara katılım sağladığını bildiren Akar, bu kapsamda Güney Kore üniversitelerinde yaşanan hareketliliğe işaret etti.

Akar, Güney Kore üniversitelerinin Türkiye'ye çıkarma yaptığını, köklü bağlara sahip olan iki ülkenin iş birliğinin eğitim alanında da geliştiğini aktararak şunları söyledi:

"Güney Kore yolladığı devlet kademesindeki kapsamlı heyeti ile eğitim alanındaki ilişkileri de güçlendirmek istiyor. Türkiye'nin ve bölgenin en büyük yurt dışı eğitim fuarı olan IEFT Yurtdışı eğitim Fuarlarına katılacak olan Güney Kore, Türk öğrencilere özel burslar ve uygun fiyatlı eğitimlerle iki ülke arasındaki eğitim iş birliğini artırmak istiyor.

Son dönemde Türkçe öğrenen ve Türkiye'de yaşamak isteyen Güney Koreli öğrenciler ve Korece öğrenen Türk öğrencileri sıkça görmek mümkün. Bunu fark eden Güney Kore bugüne kadar Türk öğrencilere gösterdiği ilgiyi artırması gerektiğini fark ederek, eğitim konusunda büyük bir heyeti Türkiye'ye gönderiyor. Güney Kore geçtiğimiz yıldan bu yana eğitim konusunda yakaladığı çıkışı Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için de kullanmak istiyor."

Akar, karşılıklı öğrenci değişimi yapmak amacıyla Türkiye'ye gelen heyetin, hem devlet bazında hem de özel kurumlarla yapacağı görüşmelerle güçlü bağların temelini atmak istediğinden bahsetti.

Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler hakkında da bilgi veren Akar, OECD araştırmalarına göre Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının her yıl biraz daha arttığını söyledi.

Bu süreçte devlet bazında ve özel kurumların yaptığı çalışmaların etkili olduğuna dikkati çeken Akar, "Türkiye'de artan uluslararası öğrenci sayısı gelirleri de artırıyor. Türkiye 2017 yılında uluslararası öğrencilerden 34 milyon avro kazanç sağladı. Türkiye’ye en fazla öğrenci gönderen ülkeler Almanya, Yunanistan ve Rusya oldu. Bu ülkeleri Çin, Amerika, Endonezya, Fransa ve Hollanda izledi." diye konuştu.

PARTNER'Araya yüreği gevşemişler girse de ''Araya yüreği gevşemişler girse de '
İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındıİncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı
İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesiİBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarı IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

İzmir'de bir çiftçi tarlayı lağım suyuyla sularken yakalandı

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Keloğlan Ak Ülke' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Bütçe tasarısından alkollü içkilere, sigaraya, beyaz eşyaya ÖTV zammı

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

Firmalardan yeni önlem! Alacak sigortasında patlama yaşanıyor

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

BDDK'dan yönetmelik değişikliği! Artık zorla kredi kartı verilemeyecek

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 19 Ekim dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD 1 trilyon doları yakıyor

ABD 1 trilyon doları yakıyor

İnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyası

İnegöl'de mobilyacılardan yüzde 10 indirim kampanyası

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 

Yabancılara yapılan konut satışları Eylül’de yüzde 151 arttı 

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Hedef 40 milyon turist, 32 milyar dolar döviz girdisi

İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

İncirliovalı mandalina üreticisi fiyattan yakındı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.