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Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

FİNANS HABERLERİ  | 29.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

MERSİN, 2017 Ocak- Mayıs döneminde Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre iller arasında 6'ncı sırada yer alırken, 2018'de 2'nci sıraya yükseldi.

Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN, 2017 Ocak- Mayıs döneminde Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre iller arasında 6'ncı sırada yer alırken, 2018'de 2'nci sıraya yükseldi.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) Mayıs ayı ticari-ekonomik verileri açıklandı. Buna göre kentte açılan şirket ve kooperatif sayısında 2018'in Ocak ayından itibaren gözlenen artış eğilimi, mayıs ayında aylık bazda en yüksek seviyeye ulaştı. Önceki iki yılın ocak - mayıs döneminde gözlenen yatay seyir, 2018'de yerini yüzde 36'lık büyümeye bıraktı.
Kapanan şirket ve kooperatif sayısı ise 2018'in Ocak-Mayıs döneminde, geçen yıla göre yüzde 21'lik azalış kaydetti. Kentte açılan gerçek kişi tacirleri sayısında 2017'nin Ocak-Mayıs döneminde gözlenen daralma 2018'de de devam ederken, kapanan gerçek kişi tacirleri sayısında ise geçen yılki hızlı artış, 2018'in beş aylık döneminde yarı yarıya azaldı. Kapanan şirket ve kooperatif sayısı ile ticaret unvanlı işyeri sayısı azalış hızı ise Türkiye genelinin üzerinde seyretti.
Öte yandan; şehirde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısında geçen yılki sert düşüş, 2018'in Ocak-Mayıs döneminde yerini artışa bıraktı. Böylelikle, 2017 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye genelinde kurulan yabancı sermayeli şirket sayısına göre iller arasında 6'ncı sırada yer alan Mersin, 2018'de yüzde 4.9'luk pay ile 2'nci sıraya yükseldi.

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Yabancı sermaye Mersin'in sıralamasını değiştirdi

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