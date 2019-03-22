AYŞE YILDIZ - Mapei Türkiye Genel Müdürü Selman Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor. Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar, güvenli bir liman. Büyük ve tüketen bir pazar." dedi.

Bir program için Antalya'ya gelen Tarmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapı endüstrisinde 5 kıtada 35 ülkede yapıştırıcı ve tamamlayıcı ürünler ürettiklerini söyledi.

- Türkiye, Avrupa'nın en büyüklerinden

Tarmur, 82 milyon kişinin yaşadığı Türkiye'nin Avrupa'daki sayılı büyük ülkelerden biri olduğunu ve önemli bir genç nüfus bulunduğunu vurguladı.

Genç nüfusun tüketim istediğini dile getiren Tarmur, "Nüfus artıyor, şehirler ve inşaat sektörü büyüyor. Yabancı şirketler için Türkiye iyi bir pazar, güvenli bir liman. Büyük ve tüketen bir pazar. Mapei de böyle düşünüyor. 6 sene önce Türkiye'ye geldi, yatırım yaptı. Ankara Polatlı'da fabrikamız, Ankara'da, İstanbul'da ve İzmir'de ofislerimiz var. Ciddi bir bayileşmemiz var tüm Türkiye genelinde." diye konuştu.

- "Türkiye'de yeni bir yatırım yapacağız"