Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yıllık yüzde 91 arttı

İstanbul, 17 Ekim (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) yaz döneminde yabancı kartlarla yapılan ödemelerin, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artışla 21 milyar liraya ulşatığını duyurdu.

BKM Eylül ayı verilerine göre, Türkiye'de 65.5 milyon adet kredi kartı ve 140.2 milyon adet banka kartı bulunuyor. Eylül 2017 ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 7.0'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 10'luk artış görüldü.

BKM verilerine göre;

Eylül ayında yapılan toplam 74.2 milyar liralık ödemenin 65.1 milyar lirası kredi kartlarıyla, 9.1 milyar lirası ise banka kartlarıyla yapıldı. Eylül döneminde banka kartlarıyla yapılan alışverişler yüzde 48 artarken, kredi kartları ile yapılan ödemeler yüzde 28 arttı, toplam kartlı ödemelerin artışı ise yüzde 30 oldu.

Haziran ve Eylül ayları arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 21 milyar liralık ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 11 milyar lira olan tutar ile kıyaslandığında, bu yıl, yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 91 arttı ve toplam ödemeler içindeki payı yüzde 5.0’dan yüzde 7.0’a yükseldi.

