Yabancı turizmcilerin İstanbul ilgisi rekor kırdı

Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin

Hayat kalitenizi yükseltmek için bir de bunları deneyin

TÜROB'dan yapılan açıklamaya göre, TÜROB ve THY, önemli bir tanıtım etkinliğine imza atıyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk Hava Yolları'nın (THY) iş birliği kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilere yönelik tanıtım ve ağırlama faaliyetleri mayıs ayında rekor seviyeye ulaştı.

- "Yavaşlayan dönemi avantaja çeviriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ramazan ayının, turizm sektörü açısından özellikle İstanbul’da yavaşlama görülen bir dönem olduğuna işaret ederek, bu dönemi avantaja çevirmek için iş ortakları THY ile birlikte güzel bir girişimde bulunduklarını belirtti.

Davetli destinasyonlar içerisinde mümkün olduğunca pazar çeşitliliği yaratmaya çalıştıklarını belirten Eresin, "İşlerimizin azaldığı bu dönemi verimli bir şekilde kullanarak ülkemiz ve şehrimiz tanıtımına önemli bir katkı sağladığımıza inanıyoruz. Bizlere bu kadar büyük hacimli bir işte destek olan tüm üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İstanbul'a ilgi çok yüksek"

Müberra Eresin, TÜROB olarak sadece bu dönemde değil, her dönem tanıtım faaliyetleri sürdürdüklerini aktararak, "Son dönemde bu tanıtım trafiği çok hızlandı. Bizim girişimlerimizin yanı sıra özellikle yabancı turizmcilerin İstanbul'a olan ilgilerinde de dikkati çeken bir yükseliş var. Bunu son dönemdeki organizasyonlarda gözlemliyoruz. Katılımcıların İstanbul Havalimanı'na olan ilgileri de yüksek düzeyde." değerlendirmesinde bulundu.

