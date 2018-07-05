FİNANS

Yabancı yatırımcı BIST'te 330.2 milyon dolar net satış yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 09:05 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda yabancı yatırımcılar Haziran'da 330 milyon 162 bin 926 dolarlık net satış gerçekleştirdi.

İstanbul, 5 Temmuz (DHA) - Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası'nda yabancı yatırımcılar Haziran'da 330 milyon 162 bin 926 dolarlık net satış gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul, Haziran ayında yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemleri açıkladı.
Buna göre, Haziran'da yabancıların alım işlemleri 9 milyar 864.5 milyon dolar ve satım işlemleri de 10 milyar 194.7 milyon dolar olarak gerçekleşti ve böylece toplam işlem hacmi 20 milyar 59.1 milyon doları buldu.
Yılın ilk 6 ayında alım işlemleri 65.0 milyar dolar, satım işlemleri 66.8 milyar dolar olurken, net satış da 1.74 milyar dolar oldu.
Yabancılar 2017 yılında 100.3 milyar dolar alım, 98.48 milyar dolar satım işlemi gerçekleştirmiş, net alım miktarı 1.78 milyar dolar olmuştu.

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