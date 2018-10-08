Yabancı yatırımcı borsada geçen ay alışa geçti

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da şubat ayından beri devam eden yabancı yatırımcı satışı, eylül ayında yerini alışa bıraktı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ayında net 22 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, sonraki 7 ay boyunca net satış tarafında yer aldı. Ağustos ayında 118 milyon dolar satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, eylül ayında 112 milyon dolarlık net alım yaptılar.

Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise eylüldeki alışlara karşın halen 2 milyar 66 milyon dolarlık net satış gerçekleştirildiği görülüyor.

Yabancı yatırımcıların eylülde en çok tercih ettiği hisseler arasında bir önceki ay olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan hisseler arasında çoğunlukla bankaların olması dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da 7 ayın ardından ilk kez yabancı yatırımcıların aylık bazda net alım yapmalarının etkisiyle BIST 100 endeksi, eylülde TL bazında yüzde 7,80 yükseldi. Endeksin dolar bazındaki artışı ise yüzde 16,56 ile Ocak 2012'den bu yana en hızlı yükselişe işaret etti.