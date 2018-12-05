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Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2 yılın en güçlü alımını yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 13:55 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar, kasımda 380 milyon dolarlık net alımla yaklaşık 2 yılın en güçlü performansını gösterdi - Yabancı yatırımcıların alımları ile BIST 100 endeksi kasımda TL bazında yüzde 5,78, dolar bazında yüzde 13,30 değer kazandı - THY, 83,5 milyon dolar ile kasımda yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi olarak öne çıkarken, en fazla satış yapılan pay piyasası 47,6 milyon dolar ile Kardemir (D) oldu

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da kasım ayında net 380 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcı, böylece Ocak 2017'den bu yana en yüksek tutarlı alımını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da kasım ayında yabancı yatırımcıların net alımı, 380 milyon dolarla Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise kasımdaki alışlara karşın halen 1 milyar 953 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdikleri görülüyor.

Yabancı yatırımcıların kasımda en çok tercih ettiği hisseler arasında yılın 3'üncü çeyreğinin genelinde olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan iki hissenin demir çelik şirketleri olması dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da yılın 11 ayında sadece 3 kez net alım yapan yabancı yatırımcıların, Şubat-Ağustos dönemindeki satış serisinin eylülde sonlanmasının ardından kasımda alımlarını artırdıkları görülüyor. Yabancı yatırımcı alımlarının katkısıyla BIST 100 endeksi, kasımda TL bazında yüzde 5,78, dolar bazında ise yüzde 13,3 yükseldi.

Analistler, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artırımının döviz kurlarındaki volatiliteyi azaltması sonrası Türk lirası varlıklara ilginin kasım ayında da güçlenerek devam ettiğini kaydetti.

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- Yabancılar kasımda en çok THY hissesi aldı

THY, 83,5 milyon dolarla kasımda yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Kardemir (D), 47,6 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 71,1 milyon dolar ile ASELSAN, 68,5 milyon dolar ile Garanti Bankası, 52,9 milyon dolar ile Koza Madencilik ve 31,9 milyon dolar ile Türk Telekom izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Kardemir'in (D) ardından kasımda en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 39 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik, 9,8 milyon dolar ile Vakıfbank, 8,6 milyon dolar ile Ford Otosan ve 7,5 milyon dolar ile Trakya Cam oldu.

Yabancı yatırımcıların aylık ve yılbaşından bu yana net hisse senedi alım-satımları ve BIST 100 endeksinin performansı şöyle:

2018 Alım-Satım Farkı (Milyon Dolar 2018 Alım-Satım Fark (Milyon Dolar) BIST 100 TL Bazlı Aylık Değişim BIST 100 Dolar Bazlı Aylık Değişim Ocak 22 22 3,64 4,60 Şubat -425 -403 -0,48 -1,67 Mart -377 -780 -3,38 -7,14 Nisan -489 -1.269 -9,26 -11,64 Mayıs -138 -1.407 -3,48 -13,36 Haziran -330 -1.737 -4,11 -5,37 Temmuz -323 -2.060 0,45 -6,28 Ağustos -118 -2.178 -4,36 -28,16 Eylül 112 -2.066 7,80 16,56 Ekim -267 -2.333 -9,76 -2,21 Kasım 380 -1.953 5,78 13,30

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bist yabancı yatırımcı

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