Yabancı yatırımcı borsada yaklaşık 2 yılın en güçlü alımını yaptı

İSTANBUL (AA) - BEKİR GÜRDAMAR - Borsa İstanbul'da kasım ayında net 380 milyon dolarlık hisse senedi alımı yapan yabancı yatırımcı, böylece Ocak 2017'den bu yana en yüksek tutarlı alımını gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da kasım ayında yabancı yatırımcıların net alımı, 380 milyon dolarla Ocak 2017'den bu yana en yüksek seviyeye işaret etti.

Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise kasımdaki alışlara karşın halen 1 milyar 953 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdikleri görülüyor.

Yabancı yatırımcıların kasımda en çok tercih ettiği hisseler arasında yılın 3'üncü çeyreğinin genelinde olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan iki hissenin demir çelik şirketleri olması dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da yılın 11 ayında sadece 3 kez net alım yapan yabancı yatırımcıların, Şubat-Ağustos dönemindeki satış serisinin eylülde sonlanmasının ardından kasımda alımlarını artırdıkları görülüyor. Yabancı yatırımcı alımlarının katkısıyla BIST 100 endeksi, kasımda TL bazında yüzde 5,78, dolar bazında ise yüzde 13,3 yükseldi.