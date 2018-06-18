FİNANS

"Yabancı yatırımcı Türkiye'yi gördüğünde fikri değişiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Özgencil: - "Yabancı yatırımcı, Türkiye'ye geldiğinde fikri olumlu yönde 360 derece değişiyor" - "Türkiye, son 15 yıllık ekonomik hamlelerini devam ettirdiği takdirde 10-15 yıl sonra dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olur"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, "Yabancı yatırımcı, Türkiye'ye geldiğinde fikri olumlu yönde 360 derece değişiyor." dedi.

Özgencil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 15 yılda, özellikle yüzde 5'lerin üzerindeki hızlı gelişimi sayesinde OECD ülkeleri arasında her yıl birinci, ikinci ya da üçüncü olduğunu belirterek, Batılı ve gelişmiş ülkelerin bu durumu istemediği söyledi.

Özgencil, "Tarihsel birikimiyle beraber ekonomik gelişimini tamamladığında Türkiye'nin, dünyadaki en büyük 10 ülke arasında olması kaçınılmaz. Türkiye, son 15 yıllık ekonomik hamlelerini devam ettirdiği takdirde 10-15 yıl sonra dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olur." diye konuştu.

Yabancı yatırımcının, Türkiye'ye geldiğinde fikrinin olumlu yönde 360 derece değiştiğini ifade eden Özgencil, yabancı yatırımcının giderken Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu anlattığını, Türkiye'nin kendilerine anlatıldığı gibi bir ülke olmadığını, Avrupalı ülkelerden hiçbir farkı bulunmadığını ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım kararı alarak ülkelerine döndüğünü söyledi.

\

- "Yurt dışında ciddi bir tanıtım eksikliğimiz var"

Cengiz Özgencil, yurt dışında ciddi bir tanıtım eksikliği bulunduğunu, tanıtım eksikliğinin yanlış yapıldığını düşündüğünü savunarak, şunları kaydetti:

"40 yıldır hizmet sektöründe çalışan biri olarak, Türkiye'nin bu konuda ciddi çalışmalar yapması, Türkiye'ye insanları davet etmesi, yurt dışında tanıtım enstrümanlarını kullanarak ciddi bir tanıtım yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Türkiye ile ilişkileri minimum düzeyde olan ülkelerde, ülke tanıtımının yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu tanıtımların süreklilik kazanması gerekiyor.

Avrupalı ve Amerikalı yatırımcı muhakkak Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'de ilişkisi olmuştur. Orta Doğu bizi zaten tanıyor. Asya pazarıyla ilişkilerimizin daha yoğun olmasını istiyorsak orada tanıtım eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor. Türkiye, önümüzdeki yıllarda daha güçlü, ekonomisini geliştirmiş bir ülke olacak. Türkiye'yi tanıyan her insan, saygınlık içerisinde ülkesine dönüyor."

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Teknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanıTeknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanı
İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türkiye Uluslararası İşbirliği Platformu Organizasyon Komitesi Başkanı C yabancı yatırımcı

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan müjdeyi verdi

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Cezaevinden çıktı, kendi işinin patronu oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

Varşova toplu ulaşımda Otokar otobüslerini tercih etti

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

Köy okullarına kitap bağışı

Köy okullarına kitap bağışı

Teknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanı

Teknolojik alışverişte 12 ay taksit imkanı

İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9

İşsizlik Mart döneminde yüzde 10.1, tarım dışı işsizlik yüzde 11.9

Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.