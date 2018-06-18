"Yabancı yatırımcı Türkiye'yi gördüğünde fikri değişiyor"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Uluslararası İşbirliği Platformu Kurucusu Cengiz Özgencil, "Yabancı yatırımcı, Türkiye'ye geldiğinde fikri olumlu yönde 360 derece değişiyor." dedi.

Özgencil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son 15 yılda, özellikle yüzde 5'lerin üzerindeki hızlı gelişimi sayesinde OECD ülkeleri arasında her yıl birinci, ikinci ya da üçüncü olduğunu belirterek, Batılı ve gelişmiş ülkelerin bu durumu istemediği söyledi.

Özgencil, "Tarihsel birikimiyle beraber ekonomik gelişimini tamamladığında Türkiye'nin, dünyadaki en büyük 10 ülke arasında olması kaçınılmaz. Türkiye, son 15 yıllık ekonomik hamlelerini devam ettirdiği takdirde 10-15 yıl sonra dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olur." diye konuştu.

Yabancı yatırımcının, Türkiye'ye geldiğinde fikrinin olumlu yönde 360 derece değiştiğini ifade eden Özgencil, yabancı yatırımcının giderken Türkiye'nin güzel bir ülke olduğunu anlattığını, Türkiye'nin kendilerine anlatıldığı gibi bir ülke olmadığını, Avrupalı ülkelerden hiçbir farkı bulunmadığını ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım kararı alarak ülkelerine döndüğünü söyledi.