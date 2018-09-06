Yabancı yatırımcının DİBS ve hisse portföyü 188.9 milyon dolar azaldı

İstanbul, 6 Eylül (DHA) - Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü bir haftada toplam 188.9 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü, piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 31 Ağustos haftasında 167.4 milyon dolar azaldı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü de aynı haftada 21.5 milyon dolar azaldı.

