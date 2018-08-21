FİNANS

"Yabancı yatırımlardaki artış ülkemize duyulan güvenin göstergesi"

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2018 11:43 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: - "Özellikle yabancı yatırımlardaki artış kentimize ve ülkemize duyulan güvenin göstergesidir. Kentimize ve ülkemizin geleceğine yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir" - "Yatırımcısıyla birlikte kazanan Türkiye, ekonomik saldırılara ve engellere rağmen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de kararlılıkla yürüyecektir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "İlk 250 Büyük Firma Araştırması"na göre özellikle kentteki yabancı yatırımların arttığını, bunun ülkeye duyulan güvenin göstergesi olduğunu ve yatırım yapanların kazanmaya devam edeceğini belirtti.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, oda tarafından bu yıl 21'incisi hazırlanan ve kent ekonomisine ışık tutan "İlk 250 Büyük Firma Araştırması", yabancı sermayeli yatırımlarda da önemli artışların yaşandığını ortaya koydu.

Buna göre 2017 yılında listede yabancı sermayeli 42 firma yer aldı. Listede yabancı payı bulunan firmaların ülkelere göre dağılımında Almanya, 18 firmayla başı çekiyor. Almanya'yı 7 firmayla Fransa, 3'er firmayla Hollanda ve ABD, 2'şer firmayla ise Güney Kore ve İspanya takip ederken, İtalya, Japonya, İngiltere, Birleşik Krallık, İsviçre, Güney Afrika ve Lüksemburg sermayeli birer firma da 250 firma arasında bulunuyor.

Bursa'nın devleri arasında yer alan 42 firmanın 19'u yüzde 100 yabancı sermayeyle faaliyet gösterirken 23 firmadaki yabancı payı yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor.

Firmaların cirosal büyüklüklerine göre listede yer alan yabancı sermayeli firmaların 2017 yılındaki yatırım iştahı da dikkati çekti. Söz konusu firmaların sermaye pay tutarları bir önceki yıla göre yüzde 44'lük artışla 4,5 milyar liradan 6,5 milyar liraya yükselirken öz sermayeleri yüzde 46 artışla 7,4 milyar liradan 10,8 milyar liraya, cirosal büyüklükleri de yüzde 31 artışla 44,3 milyar liradan 58,2 milyar liraya çıktı.

Listede yer alan yabancı sermayeli 42 firma, katma değerde yüzde 35'lik artışla 7,5 milyar liraya, net aktiflerde yüzde 19'luk artışla 31,3 milyar liraya ulaştı. Dönem karlarını yüzde 50 artıran yabancı sermayeli firmalar, söz konusu rakamı da 2,4 milyar liradan 3,6 milyar liraya yükseltti. Yabancı sermayeli firmaların Bursa ihracatına katkıları ise geçen yıla göre yüzde 6 artarak 9,6 milyar dolara çıktı.

- "Türkiye, hedeflerine kararlılıkla yürüyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin, temelleri sağlam bir ekonomiye sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin atılım yılı olarak belirlenen 2017'de üretimden ihracata kadar tüm ekonomik parametrelerde yüksek bir performans ortaya koymayı başardığını belirten Burkay, "Bu süreçte özellikle yabancı yatırımlardaki artış da kentimize ve ülkemize duyulan güvenin göstergesidir. Yatırımcısıyla birlikte kazanan Türkiye, ekonomik saldırılara ve engellere rağmen 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine de kararlılıkla yürüyecektir." ifadelerini kullandı.

Bursa'nın performansıyla ekonomi için moral kaynağı olduğunu vurgulayan Burkay, kentin Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı niteliğinde olduğunu ifade etti. Burkay, şunları kaydetti:

"Bizler tüm yatırımcılarımızı kentin bir değeri ve Bursa firması olarak görmekteyiz. Yatırımcısıyla ortak bir gelecek hedefi doğrultusunda bütünleşerek 'Bursa Büyürse Türkiye Büyür' inancını ortaya koyan tüm firmalarımızı yürekten kutluyorum. Kentimize ve ülkemizin geleceğine yatırım yapanlar kazanmaya devam edecektir. Bursa, başta yeni sanayi devriminin sembolü olan TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi projelerle birlikte ulusal ve uluslararası yatırımcılar için Türkiye'nin lokomotifliğini üstlenmeye de devam edecektir."

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bursa Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay firma yabancı sermaye yatırım

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