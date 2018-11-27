FİNANS

"Yabancı ziyaretçi sayısında 2019'da 50 milyon rakamını görürüz"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

TÜROFED Başkanı Osman Ayık: - "Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019 yılında da bir çift büyüme gerçekleştirerek, inşallah 50 milyon rakamını görürüz diye umut ediyorum" - "2019 için vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum, yurt dışı satışları bu seviyede giderse içerde yer bulmakta zorlanabilirler. Bunun için erken rezervasyon kampanyalarına ciddi bir katılım yapmak lazım"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısının 2019 yılında 50 milyon kişiyi aşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yılında yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

2015 ve 2016'nın sektör için kriz yılları olduğunu, 2017 yılında ise önemli bir geri dönüş gerçekleştiğini ifade eden Ayık, "Bu, bizim ne kadar güçlü ve kuvvetli bir turizm ülkesi olduğumuzun göstergesiydi ama biz gerçek anlamdaki büyümemizi ve gerçek seyrimizi 2018'de yakaladık." dedi.

Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında bu yıl geçen yıla göre yüzde 20'nin üzerinde artış kaydedildiğini dile getiren Ayık, "Yılın sonunda yaklaşık 40 milyonun üzerinde yabancı ziyaretçi sayısına ulaşmış olacağız. Bu da tüm yılların rekoru olacak. 2014 yılında 40 milyon bandındaydık, ilk defa 2018 yılında 40 milyon bandının üzerine çıkmış olacağız. Biz eğer krizli 2 yılı yaşamamış olsaydık şu günlerde zaten ülkemiz için çok rahat 50 milyon rakamını telaffuz ediyor olacaktık. İnşallah 2019 yılında bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

2019 yılı için erken rezervasyon rakamlarının çok iyi gittiğini belirten Ayık, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz haftalarda dünyadaki en önemli turizm fuarlarından biri olan Londra'daki WTM Uluslararası Turizm Fuarı'na katıldık. Oradan gelen veriler bizi son derece umutlandırdı. Sadece İngiliz pazarı değil diğer kaynak pazarlarımızda da ciddi geri dönüşler var. Başta Almanya olmak üzere Orta Avrupa pazarının tamamında ciddi bir geri dönüş var. Uzun yıllardır sesi çıkmayan İtalya pazarında bile yavaş yavaş hareketler başladı. Bu bizim için 2019 yılının son derece verimli bir yıl olacağının göstergesi. Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında 2019 yılında da bir çift büyüme gerçekleştirerek, inşallah 50 milyon rakamını görürüz diye umut ediyorum."

- "Antalya 15 milyon rakamını yakalar"

Antalya'da her zaman olduğu gibi turizmde Türkiye'nin üzerinde büyüme gerçekleştiğini ifade eden TÜROFED Başkanı Ayık, şu ana kadar kente gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 30 büyüme görüldüğünü söyledi.

Bu yılın sonuna kadar Antalya'ya gelen yabancı ziyaretçi sayısının 13-13,5 milyon bandına ulaşacağını aktaran Ayık, "2019'da da Antalya emin adımlarla devam edecek ve inşallah yine bir çift haneli büyüme gerçekleştirip 15 milyon rakamını yakalayacak diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

2015 ve 2016 yıllarındaki krizler nedeniyle sektördekilerin yüzde 50'lere varan oranlarda indirimler yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Ayık, gelir kaybının bir kısmının 2017 yılında, bir kısmının da 2018 yılında geri alındığını, ancak halen gelir anlamında 2014 rakamlarının yakalanamadığını söyledi. Ayık, "Gerçek fiyatlarımızı biz 2020 yılından itibaren yakalamayı umut ediyoruz." diye konuştu.

- Erken rezervasyon uyarısı

Turizm sektörünün iç pazarı çok önemsediğini, sektör için en önemli kaynak pazarlardan birinin iç pazar olduğunu söyleyen Ayık, "Çünkü ülkemiz 80 milyonluk bir ülke. İnsanların alım gücü iyileştikçe potansiyel artıyor. İç pazardaki en büyük amacımız kısa süre içinde otel konaklaması yapan 10 milyonluk bir kitle yaratmak." dedi.

Bunun için son 10 yıldır erken rezervasyon kampanyaları ve özel tanıtım çalışmaları yapıldığını belirten Ayık, iç pazardaki erken rezervasyonda son 2-3 yıldır çok ciddi artışlar yaşandığını vurguladı. Türk insanının tatil alışkanlıklarının değiştiğine dikkati çeken Ayık, şunları kaydetti:

"2019 için vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum, yurt dışı satışları bu seviyede giderse içerde yer bulmakta zorlanabilirler. Bunun için erken rezervasyon kampanyalarına ciddi bir katılım yapmak lazım."

Ayık, yıl içindeki blok tatillerin erken açıklanmasının da tatil planı yapacaklar açısından önemli olduğunu, bu nedenle blok tatillerin siyasi otorite tarafından yılın başında açıklanmasını istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
otel turizm TÜROFED Başkanı Osman Ayık

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