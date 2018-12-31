Yabancılar yeni yıl için akın edince Atatürk Havalimanı'ndan 3 günde 419 bin yolcu geçti

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Aralık (DHA) - Yabancıların, yeni yıl tatili için bu yıl İstanbul'a gelişlerinde, geçen yıllara göre, yaşanan artışlar, yolcu verilerine de yansıdı. Yurt içi ve yurt dışı yolcu sayısında önemli artışlar yaşanan Atatürk Havalimanı'ndan, transitler hariç 27-29 Aralık tarihlerinde 419 bin yolcu geçiş yaptı.

Özellikle bu yıl, Ortadoğulu turistler dışında Avrupalı turistlerin de yeni yıl tatili için önceki yıllara göre İstanbul'a daha çok gelmesi, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, İstanbul'a ilgiden dolayı havayolu şirketlerinin 27 Aralık'tan itibaren seferlerinde yolcu sayısı da arttı. Yeni yılı yurt içi ve yurt dışında karşılamak isteyenlerin tatil için seyahate çıkması, özellikle 27 Aralık'tan itibaren İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğa neden oldu.

Gurbetçiler de akın akın geldi

Yabancılar ile gurbetçilerin de yeni yılı karşılamak için Türkiye'ye gelmeleri, Atatürk Havalimanı'nda yoğunluğu daha da artırdı. Tur şirketleri ile yeni yıl tatiline çıkışlarda artışlar dikkat çekti. 27-29 Aralık tarihlerinde Atatürk Havalimanı'ndan geçen yolcu sayısı transitler hariç 419 bin 500'ü buldu.