"Yabancılara 2 günde 3 bin adet gayrimenkul satacağız"

Öztunalı, fuarın ilk gününde Türk-Arap Gayrimenkul Zirvesi'nin de hayata geçirileceğini, zirvede 250 bin dolarlık gayrimenkul alımında vatandaşlık hakkı verilmesine ilişkin yönetmeliğin detaylarının da paylaşılacağını aktardı.

İSTANBUL (AA) - Junior Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Haktan Öztunalı, 23-24 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek 13. Gayrimenkul Fuarı'na 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettiklerini belirterek, "Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet gayrimenkul satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin adedin satılması." dedi.

Organizasyonda yapılacak satışlarla ekonomiye de katkı sağlamak istediklerini ifade eden Öztunalı, "Vatandaşlık hakkında alt sınırın 250 bin dolara düşürülmesi konusu yabancıların gayrimenkule ilgisini artırdı. Özellikle 18 Körfez ülkesinin yanı sıra Pakistan, Hindistan, Hollanda ve İngiltere'de ciddi tanıtım çalışmaları yaptık. Körfez ülkelerinden de hayli ilgi gördük." diye konuştu.

Fuara 18 Körfez ülkesinin de aralarında olduğu 20'den fazla ülkeden alıcı beklediklerini bildiren Öztunalı, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İran ve Irak'ın yanı sıra bu yıl Katar, Sudan, Yemen, Suriye, Fas ve Tunus gibi ülkelerden de ciddi talep olduğuna dikkati çekti.

- "Türkiye'nin birçok yerinden projeler yer alacak"

Haktan Öztunalı, fuara 700-800 milyon dolarlık yatırım potansiyeli olan bireysel yatırımcıların geleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Buraya tam 2 bin 300 bireysel yatırımcıyı davet ettik. Geçen yıl fuarımızda bin 700-bin 800 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu yıl 3 bin adet konutun satışı bekliyoruz ancak hedefimiz 5 bin konutun satılması. Fuarımızda, Körfez ülkelerinin son yıllarda ciddi ilgi gösterdiği Karadeniz de dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden projeler yer alacak. 250 bin dolarlık alt sınırın geçici bir kararnameyle uygulandığını ve yabancıların bu süreçte hızlıca konut alması gerektiğini onlara anlatacağız."