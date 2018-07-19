Yabancılara konut satışı 6 ayda 12 bine dayandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Yabancılara konut satışı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artışla 11 bin 816 olurken, satışların üçte biri Irak, Suudi Arabistan ve İran vatandaşlarına yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, haziran ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 artışla 2 bin 60 oldu. Geçen yıl haziran ayında yabancılara bin 926 konut satışı yapılmıştı.

Bu yılın ocak-haziran döneminde ise yabancılara konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,1 artarak 11 bin 816'ya ulaştı. 2017 yılı ocak-haziran döneminde yabancılar 9 bin 595 konut satın almıştı.

Yabancıların konut alımında ilk tercihleri değişmezken, haziran ayında İstanbul'da 764 konut satıldı. Bu ili 525 konutla Antalya, 117 konutla Bursa, 74 konutla Yalova ve 43 konutla Trabzon takip etti.

Yılın ilk yarısında İstanbul'dan 3 bin 999 konut satın alan yabancılar, Antalya'dan 2 bin 883, Bursa'dan 812, Yalova'dan 558 ve Trabzon'dan 540 konut yatırımı yaptı.